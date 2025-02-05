Alarko Holding ve İKSV'den gençler için iş birliği

70 yıldır fırsat eşitliği üzerine temellendirdiği sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde gençlere farklı programlarla destek veren Alarko Holding, bu kez Türkiye’nin en köklü kültür ve sanat kurumu olan İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ile iş birliği yaparak genç nesillerin sanatla büyümesi için “Sanata İlk Adım” ismiyle yeni bir proje hayata geçiriyor. Sanatsal üretimin ve farkındalığın ekonomik ve sosyal gelişmişlik ve sürdürülebilir büyüme ile doğrudan bağlantılı olduğuna inanan Alarko, İKSV’nin her yıl ulusal ve uluslararası platformda öne çıkan sanatçıları ve performansları ülkemiz izleyicileriyle buluşturduğu İstanbul Film, Müzik, Caz ve Tiyatro Festivalleri kapsamında gerçekleştirilecek çocuk ve genç atölyelerinin sponsoru oldu.

Alarko Şirketler Topluluğu CEO’su Ümit Nuri Yıldız: “Kültür-sanat farkındalığı artan ve yaratıcı üretime dahil olan gençlerimiz daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir geleceğin mimarları olacaklar”

“Alarko ile Sanata İlk Adım” projesini daha yüksek bir toplumsal gelişmişlik yönünde anlamlı bir yatırım olarak değerlendiren Alarko Şirketler Topluluğu CEO’su Ümit Nuri Yıldız, “İnsanlığın ortak dili olan sanatı, sürdürülebilir bir geleceği şekillendirme potansiyeli olan eşsiz bir güç olarak görüyoruz. Ülkemizin kültür ve sanat dünyasının en önemli aktörlerinden biri olan İKSV ile bugüne kadar yaklaşık 30 yıl gönül ve güç birliği yapmanın ayrıcalığını yaşıyoruz. Şimdi de ülkemizin en büyük değeri olan çocuklarımızı ve gençlerimizi sanatla tanıştırmak üzere yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. İKSV 2025 Festivalleri Çocuk ve Genç Atölyeleri sponsoru olarak çocuklarımızı sanatın ışığında büyüyen bireyler olarak görmek istiyoruz. İstanbul Film, Müzik, Caz ve Tiyatro Festivalleri süresince şehrin dört bir yanında gerçekleşecek atölyelerde yüzlerce çocuk ve genç hem sanatı hem de kendi yaratıcılıklarını keşfetme fırsatı bulacaklar. İnanıyorum ki kültür-sanat farkındalığı artan ve yaratıcı üretime dahil olan gençlerimiz daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir geleceğin mimarları olacaklar” dedi.

İKSV Genel Müdürü Görgün Taner: “Alarko Holding’in desteğiyle, bu alandaki çalışmalarımızın daha çok sayıda insana ulaşması mümkün olacak”

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Genel Müdürü Görgün Taner ise Alarko Holding ile gerçekleştirilen iş birliğine dair şu açıklamayı yaptı: “İKSV olarak elli yılı aşkın süredir izleyicilerimize kültür-sanatın farklı disiplinlerinde en nitelikli üretimleri sunmak için çalışıyor, sanatçıları destekleyen programlar yürütüyoruz. Yıla yayılan etkinliklerimizle kültür-sanatın farklı kuşaklardan geniş kitlelere erişimini sağlamaya öncelik veriyoruz. İKSV Alt Kat aracılığıyla, sanat ve öğrenme heyecanını bir araya getiren kapsayıcı ve yaratıcı etkinlikler tasarlıyor, bu sayede özellikle çocukların ve gençlerin duygu ve düşünce dünyalarının gelişimine katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Alarko Holding’in “İKSV 2025 Festivalleri Çocuk ve Genç Atölyeleri Sponsoru” olarak verdiği destekle, bu alandaki çalışmalarımızın daha çok sayıda insana ulaşması mümkün olacak. Kültür-sanatın sürdürülebilirliği açısından son derece değerli olan bu destek için Alarko Holding’e içten teşekkürlerimi sunuyorum.”

Sanat, eğitim ve eğlence bir arada

Nitelikli sanat eğitimine eşitlikçi erişimin önemine ve toplumsal gelişmişlik düzeyinde sanatın yadsınamaz bir rolü olduğuna inanan Alarko Holding’in sponsorluğuyla hayata geçecek olan İKSV 2025 Festivalleri Çocuk ve Genç Atölyelerinin programı şöyle:

Stop-Motion Animasyon Atölyesi: İstanbul Film Festivali iş birliğiyle düzenlenecek Stop-Motion Animasyon Atölyesi, 14-18 yaş arası gençlere yönelik olarak çevrim içi ortamda gerçekleştirilecek. Nisan-Haziran 2025 tarihleri arasında düzenlenecek atölyelerde, gençler stop-motion tekniğiyle kısa filmler üretecek. Atölye sonunda katılımcıların ürettikleri filmler İKSV’nin ve Alarko’nun YouTube kanalında yayınlanacak.

Müzikli Bir Hafta Sonu: İstanbul Müzik Festivali iş birliğiyle düzenlenecek “Hip-Hop Dans Atölyesi” 7-9 ve 10-12 yaş grubundaki çocuklarla Yıldız Parkı, Yoğurtçu Parkı ve Habitat Parkı’nda gerçekleştirilecek. Haziran ayında yapılacak atölyeler genç sanat severlerin ritim ve müzik algılarını geliştirirken, yaratıcılıklarını güçlendiren bir deneyim sunacak.

Caz Atölyeleri: İstanbul Caz Festivali iş birliğiyle Temmuz 2025’te, 6-8 ve 9-12 yaş grubundaki çocukların katılımıyla İKSV Alt Kat’ta gerçekleşecek bu etkinliklerde, çocuklar caz müzik aracılığıyla ritim, doğaçlama ve özgüven becerilerini geliştirme fırsatı bulacak.

Tiyatro Atölyeleri: İstanbul Tiyatro Festivali iş birliğiyle Kasım ayındaki ara tatil döneminde 4-6 ve 7-9 yaş grubundaki çocuklara yönelik olarak düzenlenecek tiyatro atölyeleri, Sevinç Erbulak’ın “Tiyatroda Bir Gün” kitabı etrafında tasarlanmış yaratıcı etkinlikler ve sahne arkası deneyimiyle çocukların ifade becerilerini güçlendirecek.

“Erken Çocukluktan Gençliğe: Sanatla Büyümek”

Kültür Politikaları Çalışmaları kapsamında 2019 yılında "Erken Çocukluktan Gençliğe: Sanatla Büyümek" başlıklı bir rapor yayımlayan İKSV, küçük yaşlardan itibaren yapılandırılmış, düzenli, belirli bir çaba isteyen, hedefleri net tanımlanmış sanat programlarına katılmanın çocukların duyusal okuryazarlığına ve bilişsel gelişimlerine katkı sağlamanın yanı sıra toplumsal sorumluluk bilincini de artırdığına dikkat çekiyor. Prof. Dr. Feyza Çorapçı tarafından hazırlanan rapora göre, erken çocukluk döneminde sanatla tanışmak, bireylerin kendilerini ifade etmelerine, özdenetim, karar verme, problem çözme ve liderlik becerileri kazanmalarına yardımcı oluyor. Orta çocukluk dönemine gelindiğinde ise takım çalışmasını, okul başarısını ve sosyal becerileri güçlendiriyor. Örgün eğitim saatleri dışında alanında uzman sivil toplum aktörleri tarafından yürütülen sanat atölyelerinin, güncel içerikleriyle çocuklar ve gençlerin ilgi alanlarını genişletme potansiyeline sahip olduğuna vurgu yapılıyor. Bu kapsamlı araştırmanın ışığında hayata geçen atölyeler, İKSV Alt Kat ekibi tarafından, katılımcıların yaş ve gelişim düzeyleri gözetilerek titizlikle tasarlanıyor.

