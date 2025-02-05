ARA
DOLAR
35,91
-0,07%
DOLAR
EURO
37,48
0,33%
EURO
GRAM ALTIN
3317,70
0,96%
GRAM ALTIN
BIST 100
9725,41
-0,83%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • AliExpress, Shein, Temu: AB’den Çin’den gelen ucuz ürünlere önlem

AliExpress, Shein, Temu: AB’den Çin’den gelen ucuz ürünlere önlem

Avrupa Birliği (AB), Çin e-ticaret siteleri aracılığıyla alınan ucuz ürünleri daha sıkı gümrük denetiminden geçirmeyi ve bunlara işlem ücreti uygulamayı planlıyor.

05 Şubat 2025 | 18:11
AliExpress, Shein, Temu: AB’den Çin’den gelen ucuz ürünlere önlem

AB Komisyonu, üye ülkelere güvenli ve sürdürülebilir ürün ithal edilmesi amacıyla hazırladığı yeni e-ticaret stratejisini içeren belgeyi yayımladı.

Belgede, "Geçtiğimiz yıl AB pazarına değeri 150 avroyu aşmayan yaklaşık 4,6 milyar düşük değerli paket giriş yaptı. Bu da günlük 12 milyon pakete denk geliyor." ifadesi kullanıldı.

AB'ye giriş yapan paket sayısının 2024 yılında bir önceki yıla kıyasla iki kat artış gösterdiğine işaret edilen belgede, "Bu malların çoğunun Avrupa mevzuatına uygun olmadığı tespit edildi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Belgede, AB'ye gelen paket sayısındaki hızlı artışın çeşitli endişelere neden olduğuna dikkat çekilerek, "AB'ye giderek daha fazla zararlı ürün giriyor." ifadesi yer aldı.

Ürün standartlarına saygı gösteren Avrupalı satıcıların çevrim içi pazarların haksız uygulamalarından ve sahte ürün satışından zarara uğradığı belirtilen belgede, Avrupa'ya gönderilen çok sayıda paketin olumsuz çevre ve iklim ayak izinin de olduğu kaydedildi.

KALİTESİZ, GÜVENSİZ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNİ ÖNLEYECEK

Belgede, Avrupa'da tüketicilerin, e-ticaretin potansiyelinden yararlanmaları, çevrim içi olarak rahat, uygun fiyatlı, güvenli ve yüksek kaliteli ürünlere erişebilmeleri, bununla birlikte AB piyasasına güvensiz, sahte ve kurallara uyumsuz veya yasa dışı ürünlerin girişini önlemek üzere adımların atılması gerektiği vurgulandı.

AB çapında gümrük reformu yapılması ve değeri 150 avronun altında olan paketlere yönelik gümrük muafiyetinin kaldırılması tavsiye edilen belgede, ürünlere yönelik daha fazla risk değerlendirmesi yapılması ve gümrük kontrollerinin artırılması önerildi.

Belgede, gönderilerin, Birlik kurallarına uygunluğunun denetlenmesinin artan maliyetlerini karşılamak amacıyla, AB'ye ithal edilen e-ticaret ürünlerine ayrımcılık yapmadan bir işlem ücreti uygulanması teklif edildi.

Yeni kuralların, AliExpress, Shein ve Temu gibi e-ticaret platformlarını etkilemesi bekleniyor.

Öte yandan, AB Komisyonu, Shein'in, Birlik kurallarının yaygın biçimde ihlal edildiği gerekçesiyle soruşturmaya tabi tutulacağını açıkladı.

AB Komisyonu ile üye ülke otoritelerini bir araya getiren Tüketiciyi Koruma İşbirliği Ağı daha önce Temu'ya yönelik soruşturma başlatmıştı. AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 3317,7 0,96%
  • ALTIN ONS 2873,82 1,04%
  • BIST 100 9725,41 -0,83%
  • DOLAR/JAPON YENI 152,282 -1,285%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,42844 -0,23223%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,7 -2,3997%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,9071 -0,071%
  • EURO/DOLAR 1,0427 0,4001%
  • EURO/TURK LIRASI 37,4757 0,3271%
  • STERLIN/DOLAR 1,25126 0,19538%
Borsa Haberleri
Borsa İstanbul'da gong Birleşim Grup Enerji için çaldı
4 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Buffett'ın holdinginin hisse topladığı şirket
Borsa İstanbul'da gong Seranit için çaldı
Borsada otomotiv şirketlerinin performansı: Hangisi kazandırdı?
Borsada kırmızı gün: Yarın hangi veriler var?
Trabzonspor'dan KAP'a transfer açıklaması
Beşiktaş'tan KAP'a Musrati açıklaması
Galatasaray'dan KAP'a Zaniolo açıklaması
Halka arz olan şirketi Yönetim Kurulu Başkanı anlatıyor
Galatasaray transfer detaylarını KAP'a bildirdi
Yabancı yatırımcılar BİST’e geri dönecek mi?
Halka arz olan Mopaş'ı Genel Müdürü anlatıyor
Halka arz olan Destek Finans Faktoring'i Genel Müdürü anlatıyor
BIST 100'de bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
GERİ
İLERİ
Borsa İstanbul'da gong Birleşim Grup Enerji için çaldı
4 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Buffett'ın holdinginin hisse topladığı şirket
Borsa İstanbul'da gong Seranit için çaldı
Borsada otomotiv şirketlerinin performansı: Hangisi kazandırdı?
Borsada kırmızı gün: Yarın hangi veriler var?
Trabzonspor'dan KAP'a transfer açıklaması
Beşiktaş'tan KAP'a Musrati açıklaması
Galatasaray'dan KAP'a Zaniolo açıklaması
Halka arz olan şirketi Yönetim Kurulu Başkanı anlatıyor
Galatasaray transfer detaylarını KAP'a bildirdi
Yabancı yatırımcılar BİST’e geri dönecek mi?
Halka arz olan Mopaş'ı Genel Müdürü anlatıyor
Halka arz olan Destek Finans Faktoring'i Genel Müdürü anlatıyor
BIST 100'de bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL