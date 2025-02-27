Türkiye’yi global pazarlara taşıma hedefiyle 150’ye yakın üyesiyle faaliyet gösteren AmCham Türkiye’nin (Amerikan Şirketler Derneği), 21. Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul’da gerçekleşti. AmCham Türkiye’nin yeni Yönetim Kurulu’nun seçildiği toplantıya ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Michael Goldman ve ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh de katıldılar. Geçtiğimiz yılın faaliyetleri ile 2025 yılına dair hedef ve beklentilerin değerlendirildiği toplantıda ABD-Türkiye ikili ekonomik ilişkilerindeki pozitif atmosferin devam ettiği vurgulandı.

Türkiye’de 60 milyar doların üzerinde yatırımı olan ve 100.000’den fazla istihdam yaratan 150’ye yakın ABD merkezli şirketi temsil eden AmCham Türkiye’nin (Amerikan Şirketler Derneği) 21. Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul’da gerçekleştirildi.

AmCham Türkiye yeni Yönetim Kurulu seçiminin yapıldığı toplantıda, Citibank Genel Müdürü Emre Karter AmCham Türkiye yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Üye temsilcilerinin yanı sıra ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Michael Goldman ve ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh’in konuk olarak yer aldığı toplantıda 2024 yılı faaliyetleri ve 2025 yılına ilişkin beklenti ve hedefler ele alındı.

ABD-Türkiye ticari ilişkileri ilerlemeye devam ediyor

Toplantıda, Türkiye ve ABD arasındaki ikili ekonomik ve ticari ilişkilerdeki potansiyelin sürdürdüğü vurguladı. Türkiye'nin 2. en büyük ihracat ve 5. en büyük ithalat pazarı olan ABD ile ikili ticaret hacminin 2024 yılı sonunda 32.6 milyar dolar olarak gerçekleştiği, hizmetler de dahil edildiğinde bu rakamın 40 milyar dolara ulaştığı belirtildi. Aynı zamanda, 2024 yılında Türkiye’ye yapılan doğrudan yabancı yatırımlar (FDI) kapsamında, ABD yüzde 10.3 pay ile 3. sırada yer aldı. ABD'den Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı yatırım akışı son 20 yılda 15 milyar doları aştı.

"İlişkilerimizi derinleştirmeyi hedefliyoruz"

Genel Kurul sonunda seçilen Yönetim Kurulu adına teşekkür konuşması gerçekleştiren AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Karter: “2025 yılına girdiğimiz bu dönemde, Türk-Amerikan ekonomik ilişkileri de ivme kazanıyor. Özellikle yeni yatırımlar, teknoloji ve yeşil enerji gibi alanlardaki iş birlikleri, her iki ülke için de büyük fırsatlar yaratmaya devam ediyor. Bugüne kadar Türkiye – Amerika arasında köprü görevi görerek, ülkemizi global pazarlara taşımayı hedefledik. Önümüzdeki dönem, yeni yönetim kurulumuz ve üyelerimizin de desteğiyle bu katkıları büyütmeyi, yeni işbirlikleri ve yatırımlar yolu ile ilişkilerimizi derinleştirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

AMCHAM TÜRKİYE YÖNETİM KURULU

1. Citibank - Emre Karter, Türkiye Genel Müdürü – (AmCham Başkanı)

2. Boeing - Ayşem Sargın, Türkiye Genel Müdürü – (AmCham Başkan Vekili)

3. Medtronic - Ayhan Öztürk, Türkiye, Rusya, Orta Doğu ve Orta Asya Bölge Başkanı – (AmCham Başkan Yardımcısı)

4. PepsiCo – Evrim Şen, Türkiye Genel Müdürü – (AmCham Başkan Yardımcısı)

5. Microsoft - Levent Özbilgin, Türkiye Genel Müdürü – (AmCham Başkan Yardımcısı)

6. Coca-Cola – Gaye Narmanlı Sunerli, Türkiye Genel Müdürü – (AmCham Sayman Üyesi)

7. Esin Avukatlık Ortaklığı - Canan Özsoy, İcra Kurulu Üyesi

8. Honeywell – Uygar Doyuran, Türkiye ve Orta Asya Başkanı

9. GE Aerospace – Özge Çırıka, Türkiye ve Orta Asya Bölgesi Kurumsal İlişkiler Direktörü

10. TBWA - Burcu Özdemir, TBWA/İstanbul CEO’su

11. Borusan Cat – Özgür Günaydın, İcra Kurulu Başkanı

12. IBM – Işıl Kılınç Gürtuna, Türkiye Genel Müdürü

13. UPS – Tolga Biga, Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Genel Müdürü

14. Cargill – Murat Tarakçıoğlu, Orta Doğu, Türkiye & Afrika Yönetim Kurulu Başkanı

15. Ford Otosan – Jospehine Payne, Ford Otosan Lideri

16. P&G – Gözde Erkaya, Türkiye, Kafkaslar, Orta Asya Cumhuriyetleri Hukuk ve Kamu İlişkileri Direktörü

17. Netflix – Pelin Mavili, Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kamu Politikaları Direktörü

18. NIQ - Didem Şekerel Erdoğan, NIQ (NielsenIQ + GfK) Türkiye Genel Müdürü ve NielsenIQ Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika E-ticaret Bölge Başkan Yardımcısı

19. Cisco – Didem Duru, Türkiye, Romanya, BDT ülkeleri Genel Müdürü

20. AwS – Yasemin Erkut, Kamu Politikaları Başkanı

21. Viatris – Tayga Kaan Hilal, Türkiye ve Rusya Bölge Başkanı



AMCHAM TÜRKİYE DENETİM KURULU

1. Genpact - Ferruh Basku, Türkiye Bölge Lideri, Denetim Kurulu Başkanı

2. Moroğlu Arseven - Benan Arseven, Ortak

3. Ulusal Faktoring - Berna Betül Öztürk, Genel Müdür Yardımcısı

4. Deloitte - Ahmet Güneş Söğütlüoğlu, Ortak

5. Stryker – Ali Aksoy, Ülke Müdürü

6. Kabine Danışmanlık – Ural Aküzüm, Ortak

