ARA
DOLAR
34,80
0,33%
DOLAR
EURO
36,86
0,10%
EURO
GRAM ALTIN
2948,66
0,49%
GRAM ALTIN
BIST 100
10078,80
1,44%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Ankara'da 25 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek

Ankara'da 25 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek

Ankara'da 25 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme ruhsat sahaları için ihaleye çıkılacak.

06 Aralık 2024 | 10:02
Ankara'da 25 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek

Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara'nın Ayaş, Güdül, Kızılcahamam, Kahramankazan, Polatlı ve Beypazarı ilçelerinde toplam 25 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme ruhsat sahaları açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihale edilecek.

Muhammen bedeli 80 bin lira ve 150 bin lira arasında değişen sahaların ihalesi iki günde yapılacak. 14 sahanın ihalesi, 16 Aralık Pazartesi saat 09.00 ve 16.30 arasında, geri kalan sahalar ise 17 Aralık Salı saat 09.00 ve 15.00 arasında yapılacak. İhaleler, Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü ihale odasında gerçekleştirilecek.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2948,66 0,49%
  • ALTIN ONS 2635,59 0,16%
  • BIST 100 10078,8 1,44%
  • DOLAR/JAPON YENI 150,562 0,315%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,40401 0,08911%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 99,51 -1,9628%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,7982 0,329%
  • EURO/DOLAR 1,0583 -0,0071%
  • EURO/TURK LIRASI 36,8615 0,1034%
  • STERLIN/DOLAR 1,27652 0,10626%
Borsa Haberleri
Alkim Alkali (ALKIM) bedelsiz tarihi belli oldu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (06.12.2024)
Batısöke Çimento'dan (BSOKE) bedelli açıklaması
Merit Turizm (MERIT) bedelsiz açıklaması
Borsadaki otomotiv hisselerinin performansı
Bugün bir hissenin fiyatında düzeltme var (6 Aralık)
Borsada dün geri alım yaptığını duyuran 4 şirket (5 Aralık)
SPK duyurdu: 2 yeni halka arz, 2 bedelli, 2 bedelsiz onayı
SPK'dan açığa satış kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (6 Aralık)
Galatasaray (GSRAY) bedelli başvurusunu duyurdu
Migros (MGROS) toplam mağaza sayısını duyurdu
Yabancı yatırımcı borsada alıma döndü
Türk Traktör (TTRAK) yeni yatırım kararını duyurdu
Borsada dün geri alım yapan 10 şirket (4 Aralık)
GERİ
İLERİ
Alkim Alkali (ALKIM) bedelsiz tarihi belli oldu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (06.12.2024)
Batısöke Çimento'dan (BSOKE) bedelli açıklaması
Merit Turizm (MERIT) bedelsiz açıklaması
Borsadaki otomotiv hisselerinin performansı
Bugün bir hissenin fiyatında düzeltme var (6 Aralık)
Borsada dün geri alım yaptığını duyuran 4 şirket (5 Aralık)
SPK duyurdu: 2 yeni halka arz, 2 bedelli, 2 bedelsiz onayı
SPK'dan açığa satış kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (6 Aralık)
Galatasaray (GSRAY) bedelli başvurusunu duyurdu
Migros (MGROS) toplam mağaza sayısını duyurdu
Yabancı yatırımcı borsada alıma döndü
Türk Traktör (TTRAK) yeni yatırım kararını duyurdu
Borsada dün geri alım yapan 10 şirket (4 Aralık)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL