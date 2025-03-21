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Ankara ve İzmir’de 5 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı

Ankara ve İzmir’de toplantı, gösteri ve basın açıklamaları 5 gün süreyle yasaklandı.

21 Mart 2025 | 13:47
Ankara ve İzmir’de 5 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı

Ankara ve İzmir’deki yasak kararları, 25 Mart Salı günü saat 23.59'a kadar geçerli olacak. İstanbul'da üç gündür süren yasak kararı ise 23 Mart günü sona eriyor.

Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar çerçevesinde yapılan işlemleri protesto amacıyla bazı sosyal medya ve benzeri platformlar üzerinden yapılan provokatif paylaşımlardan ve edinilen diğer bilgilerden, halkı proveke etmek suretiyle kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşleri, akabinde şiddet eylemleri yapılacağının istihbar olduğu" belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bu kapsamda ilimiz genelinde, huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla önleyici kolluk tedbirleri kapsamında konusu suç teşkil eden eylemlerin önlenmesi ile genel asayişin tesis edilmesi amacıyla (önceden izin verilenler hariç) kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İller İdaresi Kanunu'nun (A) ve (C) fıkraları gereğince 21 Mart 2025 Cuma günü saat 14.00'den, 25 Mart Salı günü saat 23.59'a kadar yasaklanmıştır."

Belirtilen emir ve yasaklara uymayanlar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adli ve idari işlemlerin yapılacağı kaydedildi.

İzmir Valiliği’nden yapılan açıklama ise şöyle:

“Valiliğimizce alınan karar uyarınca, il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 21.03.2025 günü saat 10:00’dan – 25.03.2025 günü saat 23:59’a kadar, 5 (beş) gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştır.”

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