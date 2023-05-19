Arşiv fotoğraflarıyla 19 Mayıs

Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkıp ilk adımı atmasının üzerinden 104 yıl geçti.... İşte arşivlere geçen 19 Mayıs ve Atatürk fotoğrafları...

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığınca derlenen fotoğraflar 2019 yılında paylaşılmıştı. Atatürk'ün Gazi Ankara Kız Lisesi öğrencileri ile çekilen hatıra fotoğrafı

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ANKARA GARI

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi 2013 yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk'ün çok özel fotoğraflarını arşivden çıkartmıştı. Fotoğrafta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara Garında karşılanması görülüyor.