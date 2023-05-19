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Arşiv fotoğraflarıyla 19 Mayıs

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü bugün kutlanıyor.... İşte arşivden yansıyan fotoğraflar...

19 Mayıs 2023 | 12:59
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Arşiv fotoğraflarıyla 19 Mayıs

Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkıp ilk adımı atmasının üzerinden 104 yıl geçti.... İşte arşivlere geçen 19 Mayıs ve Atatürk fotoğrafları...

1

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığınca derlenen fotoğraflar 2019 yılında paylaşılmıştı. Atatürk'ün Gazi Ankara Kız Lisesi öğrencileri ile çekilen hatıra fotoğrafı
2
Atatürk'ün hipodromda yaveri ile ata binerken çekilen fotoğrafı

Atatürk'ün hipodromda yaveri ile ata binerken çekilen fotoğrafı

3
İzmir Kız Lisesi ziyaretinin ardından okuldan çıkarken

İzmir Kız Lisesi ziyaretinin ardından okuldan çıkarken

4
Atatürk'ün Akhisar'da askeri manevra izlerken çekilen fotoğrafı

Atatürk'ün Akhisar'da askeri manevra izlerken çekilen fotoğrafı

5
Atatürk'ün kürek çekerken çekilen fotoğrafı

Atatürk'ün kürek çekerken çekilen fotoğrafı

6
Samsun Erkek Lisesi'nde ders izlerken

Samsun Erkek Lisesi'nde ders izlerken

7
Atatürk'ün Karşıyaka Spor Kulubü'nü ziyareti sırasında çekilen fotoğrafı

Atatürk'ün Karşıyaka Spor Kulubü'nü ziyareti sırasında çekilen fotoğrafı

8
Atatürk Lisesi'nde derste çekilen fotoğraf

Atatürk Lisesi'nde derste çekilen fotoğraf

9
Samsun Erkek Lisesi'nde ders izlerken

Samsun Erkek Lisesi'nde ders izlerken

10
Ankara'da Çiftlik yakınlarında at üzerinde çekilen fotoğraf

Ankara'da Çiftlik yakınlarında at üzerinde çekilen fotoğraf

11
Atatürk'ün Dolmabahçe'de çekilen fotoğrafı

Atatürk'ün Dolmabahçe'de çekilen fotoğrafı

12
Atatürk'ün poligonda atış yaparken çekilen fotoğrafı

Atatürk'ün poligonda atış yaparken çekilen fotoğrafı

13
Atatürk'ün izcilerle buluşması sırasında çekilen fotoğraf

Atatürk'ün izcilerle buluşması sırasında çekilen fotoğraf

14
Atatürk'ün 1938'deki tören sırasında çekilen fotoğrafı

Atatürk'ün 1938'deki tören sırasında çekilen fotoğrafı

15
ANKARA GARI

ANKARA GARI

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi 2013 yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk'ün çok özel fotoğraflarını arşivden çıkartmıştı. Fotoğrafta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara Garında karşılanması görülüyor.
16
19 MAYIS KUTLAMALARI

19 MAYIS KUTLAMALARI

Fotoğrafta Atatürk Orman Çiftliği bölgesinde 19 Mayıs kutlamaları görülüyor
17

Atatürk'ün İsmet İnönü ile birlikte askeri okul öğrencileri ve gençlerle beraber çektirdikleri fotoğraf
18
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Atatürk'ün İstanbul Üniversitesi ziyaretinde öğrencilerle çekilen fotoğrafı
19

Atatürk Florya'ya giderken görülüyor.
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