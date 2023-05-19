Arşiv fotoğraflarıyla 19 Mayıs

Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkıp ilk adımı atmasının üzerinden 104 yıl geçti.... İşte arşivlere geçen 19 Mayıs ve Atatürk fotoğrafları...
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Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığınca derlenen fotoğraflar 2019 yılında paylaşılmıştı. Atatürk'ün Gazi Ankara Kız Lisesi öğrencileri ile çekilen hatıra fotoğrafı
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Atatürk'ün hipodromda yaveri ile ata binerken çekilen fotoğrafı
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İzmir Kız Lisesi ziyaretinin ardından okuldan çıkarken
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Atatürk'ün Akhisar'da askeri manevra izlerken çekilen fotoğrafı
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Atatürk'ün kürek çekerken çekilen fotoğrafı
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Samsun Erkek Lisesi'nde ders izlerken
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Atatürk'ün Karşıyaka Spor Kulubü'nü ziyareti sırasında çekilen fotoğrafı
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Atatürk Lisesi'nde derste çekilen fotoğraf
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Samsun Erkek Lisesi'nde ders izlerken
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Ankara'da Çiftlik yakınlarında at üzerinde çekilen fotoğraf
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Atatürk'ün Dolmabahçe'de çekilen fotoğrafı
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Atatürk'ün poligonda atış yaparken çekilen fotoğrafı
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Atatürk'ün izcilerle buluşması sırasında çekilen fotoğraf
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Atatürk'ün 1938'deki tören sırasında çekilen fotoğrafı
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ANKARA GARI
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi 2013 yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk'ün çok özel fotoğraflarını arşivden çıkartmıştı. Fotoğrafta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara Garında karşılanması görülüyor.
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19 MAYIS KUTLAMALARI
Fotoğrafta Atatürk Orman Çiftliği bölgesinde 19 Mayıs kutlamaları görülüyor
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Atatürk'ün İsmet İnönü ile birlikte askeri okul öğrencileri ve gençlerle beraber çektirdikleri fotoğraf
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Atatürk'ün İstanbul Üniversitesi ziyaretinde öğrencilerle çekilen fotoğrafı
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Atatürk Florya'ya giderken görülüyor.