Asgari ücret açıklandı, denetimler sıklaştı

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayan zorunlu mal ve hizmet sektörlerinde hem tüketicilerin fahiş fiyat artışları sonucu mağdur olmasını engellemek hem de piyasada adil ve şeffaf ticaret düzenini tesis etmek amacıyla mücadelesini sürdürüyor.

Bakanlık ekipleri, 2025 yılında uygulanacak yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından ülke genelindeki marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Bu kapsamda başkentte bir markette "fahiş fiyat" ve "etiket" denetimi yapan ekipler, başta et, meyve-sebze, yumurta ve peynir gibi temel gıda ürünleri olmak üzere çok sayıda ürünün fiyatını inceledi.

2 BİN 200 LİRA CEZA

Ankara Ticaret İl Müdür Vekili Elif Tan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, zincir ve yerel marketlerde haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimlerinin yoğun şekilde sürdüğünü belirterek, "Kontrol ettiğimiz ürünler içinde temel gıda ve temizlik ürünleri bulunuyor, bir uygunsuzluğa rastladığımız durumda idari yaptırım uyguluyoruz. Fiyat etiketi denetimlerinde her bir aykırılık için 2 bin 200 lira ceza veriliyor." dedi.

Haksız fiyat artışıyla ilgili denetimlerde de geçmişe yönelik ürün faturalarının talep edildiğini anlatan Tan, "Şüphe oluşan durumlarda bunları Bakanlığımıza gönderiyoruz. Cezalar, Bakanlığımız bünyesinde kurulan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından veriliyor." diye konuştu.

1283 MARKETTE 102 BİN 590 ÜRÜN İNCELENDİ

Ticaret Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada da asgari ücret artışının ardından ticaret il müdürlüklerince ülke genelinde kapsamlı denetim gerçekleştirildiği bildirildi.

Bu denetimlerde 81 ilde 1283 markette 102 bin 590 ürünün incelendiğine işaret edilen açıklamada, "Bu ürünlerden 1403'ünde mevzuata aykırılık tespit edildi. Tespit edilen ihlaller sonucunda 2 milyon 830 bin 897 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca 763 firma hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle işlem başlatıldı" denildi.

Açıklamada, bu firmalara ilişkin yapılacak incelemeler sonucunda 1 milyon liraya kadar para cezası uygulanacağına dikkati çekilerek, "Denetimlerde en yoğun çalışmalar İstanbul, Antalya ve Ankara illerinde gerçekleştirildi. İstanbul'da 201, Antalya'da 117 ve Ankara'da 57 market denetlendi. Antalya'da 25 bin 258, İstanbul'da 20 bin 21 ve Ankara'da 19 bin 826 ürün incelendi. İhlallerin en fazla tespit edildiği iller İstanbul, Ankara ve Elazığ olurken, en yüksek miktarda para cezası İstanbul, Ankara ve Bursa'da uygulandı" ifadeleri kullanıldı.

'ŞİKAYETLER TİTİZLİKLE DEĞERLENDİRİLİYOR'

Hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle işlem başlatılan firmaların en yoğun olduğu illerin İstanbul, Ankara ve Antalya olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın şikayetlerini büyük bir titizlikle değerlendiriyor, piyasa düzenini bozan ve haksız kazanç sağlamayı hedefleyen her türlü girişime karşı gerekli müdahaleleri ivedilikle yapıyoruz. Haksız fiyat artışı uygulamalarına karşı yasal çerçevede en ağır yaptırımlar uygulanacak, vatandaşlarımızın ekonomik haklarının korunması konusunda tavizsiz bir duruş sergilenecektir."

İSTANBUL

Bu kapsamda denetimlerini sürdüren İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından fiyatları haksız şekilde artırmaya yönelik girişimleri engellemek amacıyla kentte yaptığı incelemeleri sıklaştırdı.

Bu kapsamda son iki gündür denetimlerini artıran ekipler, megakentin tüm ilçelerinde çok sayıda ekiple incelemelerini sürdürüyor. Denetimlerde yerel ve ulusal marketler, restoranlar ve kafeteryalar başta olmak üzere temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yapılıyor.

'SON 15 GÜN DENETİMLERİMİZDEKİ YOĞUNLUK SÜRÜYOR'

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe'nin katılımıyla bugün yapılan denetimlerde ekipler işletmeleri, etiket, tüketicinin bilgilendirilmesi için gereken yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği, gramaj, fiyat, stokçuluk gibi çok sayıda başlıkta inceledi.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmelere cezai işlem uygulandı.

Denetimlere ilişkin açıklamalarda bulunan İsmail Menteşe, yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından denetimlerini artırdıklarını belirterek, bugün İstanbul'da 27 ilçede 41 ekip ve 107 personelle denetim yaptıklarını söyledi.

Menteşe, "Son 15 gün denetimlerimizdeki yoğunluk sürüyor. Asgari ücrete gelen artışın yılbaşından önce ürünlere, hizmetlere ve mallara uygulanıp uygulanmadığını inceliyoruz. Bu konuda birtakım şikayetler alıyorduk." dedi.

'ARALIKTA 6 BİN 157 İŞ YERİ DENETLEDİK'

İsmail Menteşe, aralık ayında bugüne kadar 6 bin 157 iş yeri denetlediklerini ve 230 bine yakın ürünü ayrı ayrı incelediklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Denetlediğimiz iş yerlerinin içerisinde marketler de restoranlar da kafeteryalar da pastaneler de var. Yani vatandaşımızın ihtiyacını gördüğü tüm sektörlere dair işletmelerimizi denetliyoruz. Hem fiyat etiketi, hem haksız fiyatın olup olmadığı, hem gramaj açısından denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bu doğrultuda yaptığımız denetimlerde aralık ayında dün akşam itibarıyla 8 bin 881 civarında aykırılık tespit ettik. Bunlara idari işlem uyguluyoruz. Aralık ayında İstanbul'da etiket kaynaklı idari yaptırım için tuttuğumuz tutanakların miktarı 35 milyon lira civarında. 230 civarında ürünle ilgili de İl Müdürlüğümüzce haksız fiyat olduğunu düşündüğümüz ürünlerle ilgili tutanaklar tuttuk. Bunları da Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderdik. Bunların da 25 milyon lira civarında olduğunu düşünüyoruz. Orada değerlendiriliyor. Özellikle meyve sebzede künyelerin bulunup bulunmadığı veya yanıltıcı künye olup olmadığı konusuyla ilgili de denetimler yapıyoruz."

'DÜN 2,8 MİLYON TL YAPTIRIM UYGULANDI'

İstanbul Ticaret İl Müdürü Menteşe, Ticaret Bakanlığı tarafından dün 81 ilde 1283 market denetimi yapıldığını kaydederek, bu denetimlerde 102 bin 590 ürünün incelendiğini, bu incelemeler sonucunda 1403 ürünün mevzuata aykırı olduğunun görüldüğünü söyledi.

Menteşe, "Bu sadece dünkü rakam ülke genelinde. Bunlarla ilgili tutulan tutanaklara da uygulanan idari yaptırım miktarı 2 milyon 830 bin lira civarında." şeklinde konuştu.

Vatandaşların haksız fiyat olduğunu düşündükleri konularda mobil uygulamalar veya ALO 175 üzerinden kendilerine ulaşabileceğini, Bakanlığın il ve ilçe müdürlüklerini arayabileceğini dile getiren Menteşe, bu konuda çağrıda bulundu.

Menteşe, "Amacımız, vatandaşımızın ekonomik çıkarlarını korumak. Artı işini çok iyi yaptığına inandığımız işletmeler karşısında, az da olsa bu işi tamahkar bir seviyede kötüye kullanmak isteyen işletmelerimizi bunları yapmamaları konusunda uyarıyoruz. Çünkü biz her gün sahadayız, denetimlerdeyiz. Yine bunlara uyguladığımız cezalar da 2025'te yüzde 43,93 artırıldı. Her gün sahadayız, dikkatli olsunlar." ifadelerini kullandı.

İZMİR

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılı asgari ücretinin belirlenmesinin ardından işletmelerde haksız ve fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Kent genelinde görevlendirilen ekipler, piyasa düzenini bozan ve haksız kazanç sağlamayı hedefleyen girişimleri engellemek amacıyla kontroller yaptı.

Market zincirler, toptancılar, gıda işletmelerine giden ekipler, ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, faturaları inceledi.

Gramaj kontrolü de gerçekleştiren ekipler, haksız ve fahiş fiyatlandırma yapan işletmelerle ilgili işlem başlattı.

TRAKYA

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde, İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince yılbaşı öncesi fiyat ve etiket denetimi yapıldı.

Edirne Ticaret Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile ilçelerdeki marketler, kuruyemişçiler, şekerleme, tatlı, hediyelik eşya ve deterjan ürünlerinin satıldığı iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler işletmelerde raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, faturaları inceledi, gramaj kontrolü yaptı.

Fiyat etiketi olmayan işletmeler ile aykırılık tespit edilenler hakkında idari para cezası uygulanması için işlem yapıldı.

Denetimler kapsamında 74 iş yerinde 570 ürün incelendi ve uygun olmayan 52 konuyla ilgili idari işlem yapıldı.

Denetimlerin devam edeceği kaydedildi.

Kuruyemişçi Kamil Kerimler, denetimleri olumlu bulduklarını ve sıklıkla devam etmesi gerektiğini söyledi.

Vatandaşlardan Hüseyin Duman da zaman zaman bazı ürünlerde etiket ve kasadaki fiyatın tutmadığını, denetimlerin artırılmasını istediklerini kaydetti. Efkan Yorulmaz ise denetimlerin vatandaşlara güven verdiğini dile getirdi.

Tekirdağ ve Kırklareli'nde de denetimler gerçekleştirildi.