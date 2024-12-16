Asgari ücrette ikinci randevu: İşte masadaki rakamlar

1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için taraflar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında bir araya gelecek. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, asgari ücret için masaya bir rakam getirmeyeceklerini, rakamı hükûmet ya da işverenden beklediklerini söylemişti.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, bu toplantıda, hükûmet tarafının, TÜİK’in hesapladığı enflasyon rakamlarını; Türk-İş’in ise bu rakamlara açlık ve yoksulluk sınırlarıyla cevap vermesi bekleniyor. TÜİK verilerine göre kasım ayı yıllık enflasyonu yüzde 47,09 olmuştu. TÜRK-İŞ’in araştırmasına göre de kasımda 4 kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 20 bin 562 lira, yoksulluk sınırı 66 bin 976 lira olarak belirlenirken, bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 26 bin 712 lira olarak hesaplanmıştı. İşçi tarafının, ‘enflasyona ek olarak refah payı verilmesi’ beklentisiyle pazarlık yürüteceği belirtiliyor. İşveren ise hükûmet tarafından her işçi için ödenen 700 liralık desteğin artırılarak sürdürülmesinden yana görüş bildiriyor.

HANGİ ENFLASYON?

Asgari ücret bugün itibarıyla net 17 bin 2 lira. Gazetenin haberine göre Hükûmet bu yıl sonunda enflasyonu yüzde 44 tahmin ederken, 2025 için yüzde 21’lik hedef belirledi. Asgari ücret, bu yıl gerçekleşmesi hedeflenen enflasyon olan yüzde 44 oranında artırılırsa rakam 24 bin 482,88 TL olacak. Hedef enflasyon kıstas olursa yüzde 21’lik artışla 20 bin 572,42 liralık rakama ulaşılacak.

BAKAN'DAN DENGE VURGUSU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün Meclis Genel Kurulu’nda "Asgari ücretin, hem çalışanlarımız hem de işverenlerimiz için dengeli bir şekilde belirlenmesini sağlamak için azami gayreti gösteriyoruz" diye konuştu. Işıkhan, çalışanların refahını artırırken, işverenlerin rekabet gücünü koruyacak dengeli bir çözüm için kararlılıkla çalıştıklarını söyledi.

