2025 yılı uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için yürütülen süreç devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın başkanlığında bugün üçüncü kez toplanacak.

16 Aralık'ta gerçekleştirilen son toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK sunum yapmıştı. İşçi ve işveren temsilcilerinin de görüşlerini dile getirdiği toplantıda, asgari ücret zammı için herhangi bir rakam telaffuz edilmemişti. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, pazarlık rakamını işveren veya hükümet temsilcilerinden beklediklerini söylemişti. Bugün yapılacak toplantıda pazarlık rakamlarının masaya gelmesi bekleniyor.

'RAKLAMLARI GÜNDEME GETİRELİM'

İkinci toplantının ardından açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ağar, hükümet ve işveren temsilcilerinden yeni asgari ücrete dair bir öneri beklediklerini vurgulayarak, "Bu rakamı kamuoyuyla paylaşalım, kamuoyunda bu rakamları gündeme getirelim. 'Ona göre bir yol çizelim.' dedik. Ancak rakam açıklanmadı. Asgari ücret, pazarlık masası değil, asgari ücretle çalışanların başlangıç ücretinin belirlendiği ücrettir" demişti.

'ADALET TERAZİSİNİ DENGEDE TUTUYORUZ'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da ikinci toplantı sonrası, "Hükümet temsilcisi olarak adalet terazisini dengede tutuyoruz. Bu kapsamda enflasyon, satın alma gücü, işgücü piyasalarının ihtiyaçları, büyüme ve istihdam gibi konuları detaylı bir şekilde analiz ederek tarafları memnun edecek bir asgari ücret belirlenmesini temenni ediyoruz. Hem işçinin hem de işverenin lehine olabilecek maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti belirlemeyi hedefliyoruz" dedi.

'MÜMKÜN OLAN EN İYİ SEVİYEYE ÇIKARACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, asgari ücret zammıyla ilgili yaptığı açıklamada "Meyvelerini toplamaya başladığımı ekonomi programını bozmayacak şekilde sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkartmayı arzu ediyoruz. Çünkü bilhassa son yıllarda temel ihtiyaç maddelerinde yaşanan fahiş fiyat artışlarından en olumsuz etkilenen kesim sabit gelirlilerdir" demişti.

İşte asgari ücret zammı için olası zam senaryoları: