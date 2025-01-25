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Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

25 Ocak 2025 | 10:33
Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı

Buna göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz görevden alındı.

Söz konusu Bakanlıkta Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına Sezai Cibelik, Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcılığına İhsan Emiralioğlu, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılıklarına Abdulkadir Karabulut ve Mehmet Kilci, Personel Genel Müdür Yardımcılığına Kerim Güllü atandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne Kadir Çokçetin'in atanması uygun görüldü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan Denizcilik Genel Müdür Yardımcılığına Onur Sarı'nın ataması yapıldı. AA

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