Ataşehir'de "Arama Kurtarma Afet Köyü" tanıtıldı

Ataşehir Belediyesi, 6 Şubat 2023'te 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerde hayatını kaybeden 53 bin vatandaşı anmak ve depreme karşı hazırlık çalışmalarını paylaşmak amacıyla 5 Şubat tarihinde özel bir etkinlik düzenledi. Etkinlik, Ataşehir Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programda, olası bir afet anında hızlı ve etkili müdahale için Ataşehir Belediyesi'nin yaptığı hazırlıklar anlatılırken, içerisinde 3 bin kişiye sıcak yemek çıkaracak aşevinden tıbbi müdahale çadırına, yönetim merkezinden barınma alanlarına kadar çok sayıda kritik birimin yer aldığı Arama Kurtarma Afet Köyü'nün de tanıtımı gerçekleştirildi.

“99 Depremi’ni Unutmasaydık, 6 Şubat'ta Bu Kadar Büyük Bir Yıkımla Karşılaşmazdık”

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde yaptığı konuşmasında, şu sözlere yer verdi: “Bugün sadece kayıplarımızı anmak için değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluğun altını çizmek için buradayız. Deprem, doğanın bir gerçeği olabilir; ama onun yaratacağı yıkımı azaltmak, hayatları kurtarmak bizim elimizde. Ne yazık ki ülke olarak hafızamız kısa. Oysa unutmak, en büyük tehlike. Depremi unutmak, onu yok saymak en büyük hatadır. Acılarımızdan ders çıkarmazsak, kayıplarımızı boşuna vermiş oluruz. Eğer biz 99 depremini unutmasaydık, emin olun 6 Şubat depremlerinde bu kadar büyük bir yıkımla karşılaşmazdık. Riskleri belirleyip, azaltmış olsaydık, arama kurtarma faaliyeti gösteren arkadaşlarımıza da çok az görev düşerdi. Çok daha az insanımızı kaybetmiş olurduk."

"Arama Kurtarma Afet Köyü projemizi Hayata Geçirdik"

Deprem sonrası en kritik konulardan biri olan barınma ve lojistik konusunda da önemli önlemler ve hazırlıklar yaptıklarını belirten Başkan Adıgüzel, “Bu alanda ilk defa bir belediyenin envanterine giren yeni nesil çadırlar satın aldık ve Arama Kurtarma Afet Köyü projemizi hayata geçirerek, yemekhane çadırı, barınma çadırı, sağlık çadırı ve yönetim çadırı gibi alanları hazır hale getirdik. Proje kapsamında günlük 3.000 kişiye sıcak yemek sunacak aşevinin yanı sıra dinlenme ve uyku alanı, ilk yardım ve acil müdahale alanları da yer alıyor. Bu sayede, afetin ilk anından itibaren koordineli bir şekilde hareket edebilecek ve temel ihtiyaçların karşılanmasını sağlayacağız. Deprem gerçeğini değiştiremeyiz ama ona karşı hazırlıklı olabiliriz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.



Afet ve Acil Durum Kriz Merkezi Yenilendi

Bünyesinde olası bir afet anında hızla müdahale edilmesine olanak sağlayan ekip, ekipman ve araçların yanı sıra simülasyon TIR'ından heliport alanına kadar çok sayıda kritik alan ve malzemeyi de barındıran, 3600 metrekare alana kurulu Ataşehir Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde afet anında tüm süreçlerin aksamadan koordineli bir şekilde yürütülmesi için var olan yönetim merkezi de baştan aşağıya yenilendi. Afet yönetim süreçlerinin kesintisiz yürütülebilmesi için gerekli olan tüm teknik donanıma ve müdahale planlarına sahip bir yapıya kavuşturulan Afet ve Acil Durum Kriz Merkezi, afet anlarında hızlı ve etkili karar alma süreçlerinde etkin rol oynayacak.