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Atatürk Orman Çiftliğinin park alanı kiralanacak

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğüne (AOÇ) ait park alanı, halkın dinlenme, yiyecek ve eğlence ihtiyaçlarını karşılamak üzere 10 yıllığına kiraya verilecek.

08 Aralık 2024 | 11:33
Atatürk Orman Çiftliğinin park alanı kiralanacak

AOÇ'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, birinci derece doğal ve tarihi sit alanı içinde kalan ve imar planında "park alanı" olarak tanımlanan 3 bin 355 metrekare taşınmazın, halka açık dinlenme ve eğlence ihtiyaçlarını karşılamak üzere peyzaj alanları ve yiyecek ihtiyaçlarının da karşılandığı mekan olarak 10 yıllığına kiralanması amacıyla ihale düzenlenecek.

Açık artırma usulüyle yapılacak ihale için tahmini bedel aylık KDV hariç 139 bin 191 lira, geçici teminat tutarı da 501 bin 89 lira olarak belirlendi. İhalede oluşacak kira bedelinin 10 yıllık tutarının yüzde 6'sı kesin teminat tutarı olarak alınacak. İhale, 19 Aralık saat 14.00'te AOÇ Müdürlüğü Sosyal Tesis Binası'nda yapılacak.

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6 Aralık borsada gün sonu rakamları: Gelecek hafta gündem yoğun
Yatırım araçlarında bu hafta: Zirvede borsa var
Cuma günü geri alım yapan 3 şirket (6 Aralık)
Batısöke Söke Çimento (BSOKE) bedelli tarihi belli oldu
Sinpaş GYO (SNGYO) bedelsiz tarihi belli oldu
Peker GYO (PEKGY) bedelsiz tarihi tarihi oldu
Alkim Alkali Kimya (ALKIM) bedelsiz tarihi belli oldu
Alkim Kağıt (ALKA) bedelsiz tarihi belli oldu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (06.12.2024)
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Borsadaki otomotiv hisselerinin performansı
GERİ
İLERİ
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