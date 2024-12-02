Bilecik'in köyünde üretiliyor, 6 ülkeye satılıyor

Sakarya Nehri'nden beslenen verimli topraklarda yetiştirilen ayvalardan yapılan, Osmaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyelerinin emekleriyle hazırlanan lokum, 400 gramlık ambalajlarda yurdun dört bir yanında satışa sunuluyor, Katar, ABD, Almanya, Hollanda, Suudi Arabistan ve Rusya'ya ihraç ediliyor.

Beşevler köyünde yıllık 5 bin kutu imal edilen lokumun üretimi, geçen temmuzda ilçe merkezinde açılan yeni tesisle 7 bin kutuya ulaştı. Ayrıca Osmaneli Belediyesince ürünün kalitesini iyileştirmek amacıyla oluşturulan "Osmaneli Ayvasının Yeniden Doğuşu Projesi", Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının Teknik Destek Programı'na alınmaya layık görüldü.

Tesis çalışanlarına eğitim ve danışmanlık desteği verilecek proje sayesinde lokumun üretim kapasitesinin daha da artırılması planlanıyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, AA muhabirine, ayva lokumunu yaklaşık 20 yıldır ürettiklerini söyledi.

Deneyim kazandıkça ürünü geliştirdiklerini, böylece daha fazla tüketiciye hitap ettiklerini anlatan Torun, "Şu anda Kars'ın Digor ilçesinde bile Osmaneli'nin ayva lokumunu bulabilirsiniz. Ürünü sürekli talep ediyorlar. Bizim de üretimimizi hızlandırmamız gerekiyordu. Bunun için yeni bir tesis kurduk, modernizasyonumuzu yaptık. Böylece üretim kapasitemizi artırdık." diye konuştu. Torun, ayva lokumunu yurt içi ve yurt dışında daha geniş kitlelere tanıtmayı, tattırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Raf ömrü 1 yıl

Osmaneli Belediyesi Tarım ve Kırsal Hizmetler Müdürü Abdullah Tetik de tesislerde 32 personelin çalıştığı bilgisini verdi. Çalışanların 28'inin kadın olduğunu belirten Tetik, "Şu anda yıllık ortalama 7 bin kutu üretimimiz var. Talep yoğun olduğu için iki vardiya üretim yapıyoruz." dedi.

Üretim sürecine değinen Tetik, şu bilgileri verdi:

"Ayvalar tesisimize getirildikten sonra yıkanıyor, daha sonra parçalama makinesinden geçiriliyor, kaynatma kazanlarına aktarılıyor ve püre makinesine dökülüyor. Püre haline gelen ayvalar 4 mevsim tüketilebilmesi için sıfırın altında 18 derecedeki soğuk hava deposuna kovalarla götürülüyor. Her partide bu kovalar çıkarılarak pişirme kazanlarında ayva lokumu formülüyle buluşturuluyor."

Tetik, imalatta katkı maddesi ya da gıda boyası kullanılmadığını, tamamen doğal üretim yaptıklarını vurguladı.

Üretimde kuru ayva yerine yaş ayvadan yararlandıklarını belirten Tetik, lokumun raf ömrünün 1 yıl olduğunu sözlerine ekledi. AA