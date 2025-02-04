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Bu iller için kar yağışı uyarısı geldi

İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

04 Şubat 2025 | 13:36
Bu iller için kar yağışı uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, akşam saatlerinden sonra İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında beklenen kar yağışları, Kayseri, Niğde, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt çevrelerinde, Nevşehir'in doğu, Malatya'nın ve Tunceli'nin kuzey, Tokat'ın doğu ilçeleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde kuvvetli, yer yer yoğun olacak.

Batı Karadeniz'deki kar yağışları, yarın öğleden sonra Sakarya'nın kuzeyi, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop'un batısında yer yer kuvvetli görülecek.

Buzlanmaya bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. 

İşte Meteoroloji'nin tahminlerine göre 5 günlük tahmin haritaları ise şöyle:

0
  • ALTIN GRAM - TL 3281,62 0,74%
  • ALTIN ONS 2840,61 0,85%
  • BIST 100 9807,1 0,33%
  • DOLAR/JAPON YENI 154,577 -0,088%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43179 -1,7215%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 99,625 -0,0023%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,9326 -0,1253%
  • EURO/DOLAR 1,0376 0,7863%
  • EURO/TURK LIRASI 37,2838 0,5722%
  • STERLIN/DOLAR 1,24806 0,62849%
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