Burak Önder, ZÜCDER başkanlığına aday oldu

Türkiye’nin önde gelen porselen, seramik, cam, plastik, çelikten oluşan ürün grubunda faaliyet gösteren üretici, ihracatçı, ithalatçı ve perakende firmalarını temsil eden Züccaciyeciler Derneği’nde (ZÜCDER) seçim süreci başladı.

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) kurucu başkanı, bunun yanında bir dönem İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nde (İKMİB) yönetim kurulu üyeliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde Yurt Dışı Projelerden Sorumlu Başkan Danışmanlığı ve Genç TİM Başkan Vekilliği yapan Burak Önder, ZÜCDER başkanlığı için aday olduğunu açıkladı.

Halen PAGEV Başkan Yardımcısı ve Qlux İdeas Genel Müdürü olan Önder, sivil toplum kuruluşlarında ciddi bir tecrübe kazandığını ve sektörde de ZÜCDER başkanlığına aday olması yönünde bir ilgi oluştuğunu ifade etti. Önder, "Bu teklif geldiği zaman sektörde bir nabız ölçmem gerektiğini söyledim. Ondan sonra sektördeki duayen büyüklerimizi ziyaret ettim, onların olurlarını aldım. Ardından diğer sivil toplum örgütü başkanlarımızı ziyaret edip bilgilendirdim ve iyi destekler aldım. Sonra da sektörde firmalar bazında ziyaretler yapıp bu yola çıkma kararı aldım." dedi.

‘ÜÇLÜ DÖNÜŞÜM İÇİN GÜNDEM OLUŞTURACAĞIZ’

Sivil toplum kuruluşlarında genel olarak 'mış gibi' yapmaktan öteye geçen projeler üretilmediğini ve manşeti büyük kendisi küçük stratejiler geliştirildiğini kaydeden Önder, şunları anlattı:

"Çoğu sivil toplum kuruluşu hem içinde bulunduğu sektör hem de toplum için istenen değeri üretemiyor. Biz bu değeri oluşturmak ve herkesin kazanabileceği bir gündem oluşturmak için buraya adayız. Örneğin hep altını çizdiğimiz üçlü dönüşüm; dijital dönüşüm, sanayi dönüşümü ve yeşil dönüşüm. Bunlarla ilgili gündem oluşturacağız, firmaların dikkatini çekeceğiz ve bilgi üreteceğiz. Konuyla ilgili sadece ulusal değil uluslararası kongreler yapacağız. Hem içeride hem dışarıda bilgi, kavram, değer üreten, sektörel gelişmeleri değerlendiren ve üyelerle paylaşan bir sivil toplum örgütü olmayı hedefliyoruz. Yine küreselde yaşanan bütün gelişmeleri içine alan ve Türkiye'nin eksik yanlarının üzerine düşüneceğimiz kongreler yapacağız. Verimlilik bizim için çok öncelikli bir konu. Şirketlerde verimliliği gündem haline getireceğiz. Firmalarımızın dijital kaslarını güçlendirmek için projelerimiz olacak. Kobileri ihracata hazırlayacağız ve destekleyeceğiz. Bütün alt sektörleri ve şehirleri içine alan bir yapımız olacak. Çünkü Türkiye sadece İstanbul'dan ibaret değil, Kahramanmaraşı, Kayserisi, Kütahyası, farklı şehirleri de içine alan homojen bir yapı kurguluyoruz. İkinci ve üçüncü kuşakların sektörde işlerine devam etmesi için gençlik komitesi kuracağız. Fuarımızı nasıl dünyada daha etkili hale getirebiliriz? Bununla ilgili çalışmalarımız olacak. Ayrıca sektörde ve sivil toplum örgütlerinde bir bölünmüşlük var. Bu noktada elimizdeki kaynakları daha verimli kullanıp daha uyguna yurtdışı organizasyonları yapacağız. İş dünyası sivil toplum örgütlerinin ‘cebe dokunan’ yani yaptığı projelerle üyelerine katkıda bulunan işler yapması gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda üyelerimizin yararına önemli çalışmalarımız olacak.”