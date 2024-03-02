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Büyük servet transferi yolda: Tarihteki en zengin kuşak olacak

Bir araştırmaya göre Y kuşağı, önümüzdeki 20 yıl içinde 90 milyon dolar miras alacak. Ve bu servet transferi Y kuşağını gelmiş geçmiş en zengin nesil yapacak.

02 Mart 2024 | 12:13
Son Güncellenme: 02 Mart 2024 | 12:18
Büyük servet transferi yolda: Tarihteki en zengin kuşak olacak

Dünyada son yıllarda Y kuşağı (1981-1996 arası doğanlar) ve Z kuşağı (1997-2012 arası doğanlar) da enflasyonla, sürekli artan konut ve araç maliyetleriyle karşı karşıya. Özellikle konut alma gibi önemli satın almalar konusunda genç kuşak daha endişeli... Araştırmalar genel olarak Y kuşağının da yaşam koşulları ve kendi evlerini satın almak için önceki kuşaklardan çok daha fazla mücadele ettiğini söylüyor. Ancak araştırmalara yansıyan farklı sonuçlar da var. Bazı çalışmalar özellikle erken pandemi dönemi etkisiyle genç nesillerin net varlıklarında bir artış gördüklerini söylüyor. Bir de Y kuşağına yönelik büyük servet aktarımı sözkonusu.

BÜYÜK SERVET TRANSFERİ OLACAK

Küresel emlak danışmanlık şirketi Knight Frank'in yeni raporuna göre, önümüzdeki 20 yıl içinde 90 trilyon dolarlık servetin eski nesillerden Y kuşağına geçmesi bekleniyor.

Y KUŞAĞI EN ZENGİN KUŞAK OLACAK

Rapora göre, servet transferi "Y kuşağını tarihteki en zengin kuşak" haline getirecek.

Z KUŞAĞI DAHA FAZLA YOLA SAHİP

Cazenove Capital direktörlerinden Mike Pickett raporda, Y kuşağının servet edinmek için en büyük şansının miras almak olabileceğini vurguluyor. Bununla beraber rapor, Z kuşağının kendi servetini yaratmak için daha fazla yola sahip bir konumda olduğunu söylüyor. Pickett, "Bu, mevcut servetin basit bir değişiminin ötesine geçiyor. Bence servet yaratma fırsatlarının çeşitliliği de arttı. Örneğin, on milyonlar değerinde YouTuber'lar var. Birinci nesil servet oluşturmaya yönelik girişimcilik yolları da artıyor" diyor. 

Rapor, finans sektörünü servet yönetimi sunarak bu zengin Y kuşağı üyelerine hazır olmaya çağırıyor.

SÜPER ZENGİNLERİN SAYISI ARTIYOR

Rapor ayrıca süper zenginlerin sayısının da arttığını ortaya koydu. Knight Frank'in 30 milyon dolardan fazla serveti olan kişiler olarak tanımladığı ultra yüksek net değerli bireylerin sayısı son beş yılda %44 arttı. Knight Frank, önümüzdeki beş yıl içinde bu kişilerin sayısının, çoğunluğu Hindistan ve Çin anakarasında olmak üzere %28 artmasını bekliyor.

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