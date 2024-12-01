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Büyük ve küçükbaş hayvancılık desteklerine başvurular yarın bitiyor

Tarım ve Orman Bakanlığının buzağı-malak ve kuzu-oğlak destekleme başvuruları yarın sona erecek.

01 Aralık 2024 | 21:17
Büyük ve küçükbaş hayvancılık desteklerine başvurular yarın bitiyor

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, büyük ve küçükbaş hayvan üreticilerinin 2024 yılı birinci dönem buzağı-malak ve kuzu-oğlak desteklerinden yararlanmak için 2 Aralık Pazartesi gününe kadar başvuru yapması önem taşıyor.

Küçükbaş havyan desteği için başvurular, üyesi olan tarımsal örgüt üzerinden yapılabilecek. Tarımsal örgüt olmayan illerde ise il ve ilçe tarım müdürlüklerinden başvuru işlemi gerçekleştirilebilecek. Büyükbaş hayvan desteği için ise yine tarımsal örgütler üzerinden veya bireysel olarak başvuru yapılabiliyor. Bireysel başvurular, il ve ilçe tarım müdürlükler üzerinden tamamlanacak.

"Üretimimizin devamlılığı ve artması için destekler çok katkı sağlıyor"

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yetiştiricilerin başvuru tarihlerini kaçırmaması uyarısında bulundu.

İlk defa uygulanacak kuzu-oğlak destekleme modeli için yetiştiricilerin başvurularını zaman geçirmeden yapmasının mağduriyet yaşanmaması açısından önem taşıdığına işaret eden Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Destekleme ödemeleri iki dönem için yapılacağından eylül ayının ilk iş gününde başlayan birinci dönem, 2 Aralık Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecek. Yetiştiricilerimizin destekleme başvurusunu üyesi oldukları koyun keçi yetiştiricileri birliklerine dilekçeyle yapmaları gerekiyor. Yetiştiricilerimizin son tarihi kaçırmadan başvurularını yaparak desteklerden faydalanması, kendileri ve sektörümüz için önem taşıyor."

Çelik, desteklerin sektör ve üreticiler için son derece faydalı olduğunu aktararak, "Ülke üretimimizin devamlılığı ve artması için destekler çok katkı sağlıyor. Ayrıca sektöre girmek isteyenler için de teşvik edici bir unsur. Sağlanan destekler için yetiştiricilerimiz adına yetkililere tekrar teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

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