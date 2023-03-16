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  • Büyükçekmece Gölü'ndeki su oranı son 9 yılın en düşük seviyesinde

Büyükçekmece Gölü'ndeki su oranı son 9 yılın en düşük seviyesinde

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardan Büyükçekmece Gölü, yüzde 30,44 doluluk oranıyla son 9 yılın bu dönemine göre en düşük seviyesine indi.

16 Mart 2023 | 10:10
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Büyükçekmece Gölü'ndeki su oranı son 9 yılın en düşük seviyesinde

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kentin su ihtiyacını karşılayan 10 barajın ortalama doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 35,21 seviyesine geriledi.

Kentin su ihtiyacını büyük oranda karşılayan barajlardan Büyükçekmece Gölü'ndeki su seviyesi, son 9 yılın en düşük seviyesine inerek yüzde 30,44 seviyesinde ölçüldü.

Toplam kapasitesi 148,94 milyon metreküp biriktirme hacmine sahip gölde, su miktarı bugün itibarıyla 45,34 milyon metreküp seviyesinde kayda geçti.

Büyükçekmece Gölü'nün, "15 Mart" tarihli doluluk oranı verilerine göre, 2015'te yüzde 97,7, 2016'da yüzde 74,73, 2017'de yüzde 82,79, 2018'de yüzde 89,74, 2019'da yüzde 99,04, 2020'de yüzde 41,31, 2021'de yüzde 62,44, 2022'de yüzde 83,36 olarak kaydedildi.

Gölde azalan su seviyesi havadan görüntülendi

Havadan görüntülenen Büyükçekmece Gölü'nde daha önce dolu olan bölgelerden suların çekildiği görüldü.

Gölde suların çekildiği yerdeki toprakların kuruduğu ve araçların bu yolu kullandığı gözlendi.

Bölge sakinlerinden Mehmet Konak, yağışların azalması nedeniyle kuraklık yaşandığını ve barajın suyunun çekildiğini belirterek, "Önceden su seviyesi yüksekti. İklim değişti, kuraklık başladı. Bu nedenle su azaldı. Yağış alması lazım ki eski seviyeyi görsün." ifadelerini kullandı.

Ömür Köroğolu ise zaman zaman göl kenarına gelerek piknik yaptıklarını dile getirerek, her geçen gün su seviyesinin belirgin şekilde azaldığına tanık olduğunu kaydetti.

Oktay Sayımoğlu da su oranının daha fazla düşmemesi için yetkililerin gerekli önlemleri almasını istedi.

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