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Çelikte ihracat şampiyonları açıklandı

Geçtiğimiz yılı 14,9 milyar dolar ihracatla tamamlayan çelik sektörünün ihracat şampiyonları Çelik İhracatçıları Birliği tarafından açıklandı. Tüm ürünler kategorisinde ilk üç sırada Habaş, İçdaş ve Diler Dış Ticaret'in olduğunu duyurdu.

20 Aralık 2024 | 17:22
Çelikte ihracat şampiyonları açıklandı

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB), 23 farklı kategoride ihracat şampiyonlarını açıkladı. 

Tüm ürünler kategorisinde ilk üç sırada Habaş, İçdaş ve Diler Dış Ticaret yer aldı. ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, sektörü etkileyen olumsuzluklara karşın yeni pazarlar stratejisi ile ihracatta büyümenin devam ettiğini ve bu yılı 16,5 milyar dolarla kapatmayı hedeflediklerini söyledi. 

Aslan, "Yaşanan olumsuzluklara rağmen, sektörümüzün uluslararası arenada konumunu daha da güçlendirerek gelecekte yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğine ve hedeflerimizi aşacağımıza gönülden inanıyorum. Ülkemizi uluslararası arenada daha rekabetçi bir konuma taşıyan ihracat ailemizin her bir üyesini ayrı ayrı tebrik ederek başarılarının katlanarak artmasını dilerim." dedi.  

Çelik İhracatının 2023 Liderleri sıralamasına giren ilk üçteki firmaların isimleri ve sektörleri şöyle:


Tüm ürünler
1. Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.
2. İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş.
3. Diler Dış Ticaret A.Ş.

İnşaat Çeliği
1. Diler Dış Ticaret A.Ş.
2. İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş.
3. Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.

Profil
1. Mescier Dış Ticaret Anonim Şirketi
2. Kibar Dış Ticaret A.Ş.
3. Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstri Anonim Şirketi

Alaşımlı Çelik
1. Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
2. Kaptan Metal Dış Ticaret ve Nakliyat A.Ş.
3. Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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ASELSAN (ASELS) yeni satış sözleşmelerini duyurdu
5 bankadan KAP'a Galataport açıklaması
Borsada bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var (20 Aralık)
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (20 Aralık)
Yeni halka arz olan şirket, yatırım kararını duyurdu
19 Aralık borsada gün sonu rakamları
Birleşme haberinin ardından: Hisseleri en az 40 yılın en iyi gününü yaşadı
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