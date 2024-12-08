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Cevdet Yılmaz'dan Suriye açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Suriye'de güvenli ve ekonomik olarak elverişli ortamın tesisi ile yıllardır vatanlarından uzak yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin onurlu, güvenli ve gönüllü dönüşü de sağlanmış olacaktır." ifadelerini kullandı.

08 Aralık 2024 | 22:12
Cevdet Yılmaz'dan Suriye açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesine ilişkin "Suriye'de güvenli ve ekonomik olarak elverişli ortamın tesisi ile yıllardır vatanlarından uzak yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin onurlu, güvenli ve gönüllü dönüşü de sağlanmış olacaktır." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'nin, Suriyelilerin olduğunu, yaşadıkları büyük acılar ve verdikleri tarihi mücadele sonunda Suriye halkının yeni bir dönem başlattığını belirtti.

Suriye halkının iradesini yansıtan yeni bir rejim için geçiş sürecinin sağlıklı işlemesinin son derece önemli olduğuna işaret eden Yılmaz, dar ve çatışmacı değil, kapsayıcı ve inşa edici bir yaklaşımın esas alınması gerektiğini vurguladı.

Yılmaz, bölge dışı güçlerin, zaten yeterince acı yaşamış Suriye'nin istikrarına zarar verici eylemlerden kaçınması, uluslararası toplum ve kurumların yeniden inşa sürecine destek vermesi gerekliliğine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Tüm unsurlarıyla Suriye halkının birliği, istikrarı ve huzuru için siyasi ve ekonomik olarak yeniden yapılanma sürecinin başarılı olmasını diliyorum. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği korunarak, tüm dinlerden, mezheplerden ve etnik kimliklerden Suriye vatandaşlarının barış içinde bir arada yaşaması için gerekli şartlar hızla oluşturulmalıdır. Suriye'de güvenli ve ekonomik olarak elverişli ortamın tesisiyle yıllardır vatanlarından uzak yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin onurlu, güvenli ve gönüllü dönüşü de sağlanmış olacaktır. Yeni dönemde terör örgütlerinin ülkemize yönelik oluşturdukları tehditlerinin ortadan kaldırılması en önemli önceliklerimizdendir. İnanıyorum ki Suriyeli Kürt kardeşlerimiz terör örgütünün vesayetinden ve baskılarından kurtularak, Suriye'nin bütünlüğü içinde huzurlu bir ortama kavuşacaklardır."

"Suriye halkıyla dayanışma içinde olacağız"
Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişmeleri yakından izleyip, bölgenin barış, istikrar ve refahı için çalışmaya devam edeceğinin altını çizen Yılmaz, "En zor zamanlarında olduğu gibi, bugün ve yarın da kardeş Suriye halkının tamamıyla dayanışma içinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Huzurun hakim olduğu, barışın hakim olduğu, Arap, Türkmen, Kürt, Alevi, Sünni, Nusayri, Hristiyan ayırt etmeksizin hiç kimsenin dışlanmadığı, kimsenin hak ve özgürlüklerinin çiğnenmediği, zulme uğramadığı, farklı kimliklerin yan yana sulh içinde yaşadığı bir Suriye görmek istiyoruz. İnşallah çok yakın gelecekte böyle bir Suriye'yi göreceğimizi ümit ve temenni ediyoruz." sözlerini anımsattı.

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Sinpaş GYO (SNGYO) bedelsiz tarihi belli oldu
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Alkim Alkali Kimya (ALKIM) bedelsiz tarihi belli oldu
Alkim Kağıt (ALKA) bedelsiz tarihi belli oldu
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