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  • Çin devi Türkiye'ye üretime geliyor: Milyar dolarlık yatırımın adresi belli oldu

Çin devi Türkiye'ye üretime geliyor: Milyar dolarlık yatırımın adresi belli oldu

Otomotiv devi BYD'nin ardından Çin menşeli şirketlerin Türkiye yatırımlarına bir yenisi daha eklendi. İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, dünyanın en büyük kompresör üreticisi Çin merkezli Kaishan Group'un, Türkiye'deki ilk yatırımına ev sahipliği yapmaya hazırlandıklarını bildirdi.

18 Kasım 2024 | 11:16
Son Güncellenme: 18 Kasım 2024 | 12:25
Çin devi Türkiye'ye üretime geliyor: Milyar dolarlık yatırımın adresi belli oldu

Sevimli, yaptığı yazılı açıklamada, Çinli firmanın İZBAŞ'ta 20 bin metrekare alanda 1 milyar dolarlık fabrika yatırımıyla sanayi kuruluşlarında kullanılan kompresörleri üreteceğini belirtti.

Bu yatırımın Türk ekonomisi için önemli olduğunu aktaran Sevimli, şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük kompresör üreticisi Çin merkezli Kaishan Group'un Türkiye'deki ilk yatırımına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz. Kaishan'ın İZBAŞ yatırımı, 2025'in ilk çeyreğinde temeli atılarak bir yıl içinde tamamlanması öngörülüyor. Bu dev yatırım, SOCAR tarafından inşa edilen ve 2018'de devreye alınan STAR Rafineri'den sonra İzmir'e kazandırılan en büyük ölçekli yatırım olacak. Ev sahipliği yapacağımız bu yatırımda üretilecek büyük ölçekli kompresörler, jeotermal enerji santralleri başta olmak üzere farklı sektörlerdeki ağır sanayi kuruluşunda da kullanılacak. İZBAŞ yönetimi olarak sınırlı sayıda olan yatırım alanlarımızı, katma değeri yüksek üretim süreçlerine sahip yatırımlara tahsis etmek istiyoruz."

 

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Borsada haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket
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Borsada bugün bedelsiz başvurusu duyuran 2 şirket
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Powell'ın mesajları piyasalarda nasıl yankı buldu?
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Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (15 Kasım)
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