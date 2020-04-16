Koronavirüs salgını sonrası Çin’deki ıslak pazarlar daha fazla gündemde. Guardian’da bu pazarlarla ilgili dikkat çeken bir makale yer aldı:

Çin ve Asya kıtası boyunca her gün sabahın erken saatlerinde açılan açık pazarlarda taze meyve, sebze, et, balık ve baharatlar satılıyor. Bu pazarlarda egzotik ya da vahşi hayvan ticareti yapılmıyor ve ‘vahşi hayvan pazarları’ ile karıştırılmamalı. Bu pazarlar, yerel halkın uygun fiyatlı yiyecekler satın aldığı veya sadece yürüyüşe çıktığı ve komşularıyla sohbet etmek için buluştuğu bir ortam.

Koronavirüs salgını sonrasında pazarlar ekstra denetleme altına alındı. Soğutulmuş veya dondurulmuş et satan süpermarketler, Asya’da giderek daha popüler olsa da yaşlı kesim genellikle günlük tüketim için taze kesilmiş et satın almayı tercih ediyor ve yemeklere ve çorbalara dondurulmuş etten daha iyi tat kattığına inanıyorlar.

Sığır eti ve domuz eti levhaları kasap tezgahlarında asılırken, zaman zaman sineklerin uğultusu duyuluyor. Bununla birlikte, 1990’ların sonunda yaygın kuş gribi salgınlarından sonra, Hong Kong ve birçok Çin eyaleti, pazarlarda canlı kümes hayvanlarının satışını yasakladı.

Ürünlerin serin ve taze kalmasını sağlamak için üzerine su serpildiği pazarlar, Batı standartlarına göre sağlıksız kabul edilebilirken vahşi hayvan pazarları ile karıştırılmamalı.

BAZI PAZARLAR YENİDEN AÇILDI

Covid-19’u yayan birincil kaynak olduğundan şüphelenilen ünlü Wuhan Güney Çin deniz ürünleri pazarı, yılanlar, kunduzlar, porsuklar, misk kedileri, tilkiler de dahil olmak üzere canlı ve kesilmiş türlerin satıldığı vahşi bir hayvan bölümüne sahipti.

Wuhan pazarı ocak ayında kapatıldı ve Çinli yetkililer tüm vahşi yaşam ticaretine geçici bir yasak koydu. Ancak son haberlere göre, Güney Çin’deki bazı yaban hayatı pazarları, diğer türler arasında köpekler, kediler, yarasalar, kertenkeleler ve akrepler satarak salgının ortasında yeniden açıldı.

‘SARS 3.0 GERÇEKLEŞEBİLİR’

Birçok Çinli vahşi hayvanlardan et tüketmenin sağlıklı olduğuna inanmaya devam ediyor. Önde gelen iki Hong Kong mikrobiyologu, Profesör Yuen Kwok-yung ve Dr David Lung, geçen ay insanlar vahşi hayvan yemekten kaçınmazlarsa ‘Sars 3.0’ın gerçekleşebileceğini belirttiler.