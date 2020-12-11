Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde aklıselim sahibi ülkeler burada olumlu tavırlar ortaya koyarak, bu oyunu boşa çıkardılar” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği’nin (AB) dün yaptığı zirvenin aslında birkaç ülkenin beklentilerine bekledikleri cevabı vermediğini belirterek, “Çünkü talepleri haklı değildi. Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, bizim bütün bunlar karşısındaki olumlu tavırlarımız, bunların beklediklerini boşa çıkardı” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını kıldığı Hazreti Ali Camisi’nden çıkışta, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirve’sinin sonucu nasıl değerlendirdiği, bir sonraki zirveye kadar Türkiye ile ilgili bir rapor hazırlanmasına ve AB ile ilişkilerin önümüzdeki süreçte nasıl olacağına ilişkin soru üzerine Erdoğan, AB’nin dün yaptığı zirvenin aslında birkaç ülkenin beklentilerine bekledikleri cevabı vermediğini söyledi.

Erdoğan, “Çünkü talepleri haklı değildi. Talepleri aslında, Türkiye’nin haklılığını ortaya koyan bir sürecin tam aksineydi. Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, bizim bütün bunlar karşısındaki olumlu tavırlarımız, bunların beklediklerini boşa çıkardı” diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamaların bu sürece yönelik, bunların yanlışlarını ortaya koyması bakımından çok önemli olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

“Sağ olsun Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde aklıselim sahibi ülkeler burada olumlu tavırlar ortaya koyarak, bu oyunu boşa çıkardılar. Şimdi Mart 2021’de yapılacak olan zirvede yeni bir hazırlığın yapılması gibi, orada bu işin müzakere edilmesi gibi bir beklenti var. Şunu çok açık, net söylemek durumdayım, oradan da herhangi bir şey çıkması mümkün değil. Çünkü Türkiye için haklı olan bir süreç var. Türkiye için bu süreç içerisinde de hakkımızın teslim edilmesi gerekiyor. Zira şu anda Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Türkiye’ye vermeleri gereken birçok haklar var. Vize serbestisinden tutun, gümrük muhafiyetine varıncaya kadar. Onun için tabii başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere liderler noktasında da görüşmelerimizi yapmak suretiyle temenni ederim ki bu süreci adil bir şekilde tamamlarız.”

‘Minsk üçlüsü bekleneni vermedi’ *

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’ın kardeş bir ülke olduğunu ve Ermenistan’ın 30 yıllık süreç içerisinde işgal etmiş olduğu Azerbaycan topraklarında Azerbaycanlıların bir işgalin altında olduğunu aktardı.

Bu işgal süreci içerisinde Azerbaycanlıların çok sabrettiklerini vurgulayan Erdoğan, “Bu işgal noktasında Minsk üçlüsü maalesef bekleneni vermedi ve burada adil bir netice elde edilemedi” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreci kendilerinin de takip ettiklerini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ama dün Azerbaycan’daki Azeri kardeşlerimizin heyecanı, coşkusu gerçekten çok ama çok farklıydı. Gerek Azerbaycan lideri İlham Aliyev kardeşim, değerli eşleri, eşim ve şahsım, tüm heyetimiz orada hakikaten Azerbaycan’la Türkiye’nin kucaklaşmasının da en güzel örneklerini verdik. Bundan sonraki süreçte de birlikte atacağımız adımları yapmış olduğumuz anlaşmalarla da teyit ettik. Bundan sonra da bu süreci kararlı bir şekilde devam ettireceğiz.”