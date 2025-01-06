Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Gazze'de barış umutlarını tekrar yeşertecek bir kapının aralanması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Netice alıncaya kadar da buna devam edeceğiz." dedi.

Erdoğan, "(Filistin'e destek için) Galata Köprüsü'nde vücut bulan insanlık ittifakına tepki gösterenler insanlıktan nasibini almamış vicdan fukaralarıdır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne sahip Filistin Devleti mutlaka kurulacaktır." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "61 yıllık Baas zulmü ve 13 yıllık katliamın ardından Suriye'de nasıl iman ve sabır kazanmışsa, Filistin'de de adalet güneşi zulmün karanlığını delip geçecek." dedi.

"Son enflasyon verileri, doğru yolda olduğumuzu tekrar teyit etmiştir"

"TÜİK tarafından açıklanan son enflasyon verileri, enflasyonla mücadelede doğru yolda olduğumuzu tekrar teyit etmiştir." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Serbest piyasa ilkeleri çerçevesinde 85 milyonun tamamının hakkını, hukukunu, çıkarını en üst düzeyde koruyacağız." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Pahalı ürün satanları dize getirecek etkili yöntemlerden biri boykottur. Fırsatçılık yapanlara karşı en büyük kozumuz, satın almama özgürlüğünü kullanmaktır." dedi.

"2025'te toplam 453 bin yuva ve iş yerimizi afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Deprem bölgesi) 252 bin konut ve iş yerimizi 365 günde tamamlayacağız. 2025'te toplam 453 bin yuva ve iş yerimizi afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.

Savunma sanayii alanındaki yatırımlar

"Savunma sanayii alanındaki yatırımlarımız savaşa hazırlanmak için değil; barışı, istiklali, istikbali, bağımsızlığı muhafaza ve müdafaa içindir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, dostları için bir güven ve emniyet kaynağıdır ama vatanımıza uzanan kirli elleri de kimin olduğuna bakmadan kıracak kudrete fazlasıyla sahiptir." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörün karanlık gölgesi ülkemiz siyasetinin üzerinden çekildikçe inşallah Türkiye daha sağlıklı olgun ve özgürlükçü bir zemine kavuşacaktır." dedi.

Bu konuda risk görürsek gerekli adımları süratle atarız

Erdoğan, "Suriye'nin parçalanmasına, üniter yapısının bozulmasına rıza göstermeyiz. Bu konuda risk görürsek gerekli adımları süratle atarız." ifadesini kullandı.

'Terörsüz Türkiye' hedefimizi öyle veya böyle ama mutlaka gerçekleştireceğiz"

"Türkiye, bekasını koruma noktasında tavizsiz iradeye sahip olduğunu pek çok kez göstermiştir. İş o raddeye varırsa yine bir gece ansızın gelebiliriz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz iktidar ve ittifak olarak 'terörsüz Türkiye' hedefimizi öyle veya böyle ama mutlaka gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açtıkları hendeklerle kantonculuk peşinde koşanları nasıl o çukurlara gömdüysek, bugün de aynı niyeti taşıyanlar çıkarsa bedelini onlara misliyle ödetiriz."ifadesini kullanarak, "Tercihini terörden ve şiddetten yana kullananları bekleyen tek akıbet silahlarıyla toprağa gömülmektir. Açık söylüyorum bunun önüne hiçbir güç geçemez." dedi.

"2025'i Aile Yılı ilan etmeyi kararlaştırdık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2025'i Aile Yılı ilan etmeyi kararlaştırdık. Aile yapımızın korunması, güçlendirilmesi ve sağlam bir miras olarak aktarılması için çalışmalar yürüteceğiz." ifadesini kullandı.

"5G ihalemizi 2025 senesi içinde yapacağız"

Erdoğan, "Yerli ve milli 5G haberleşme şebekesi projemiz kapsamında, 5G ihalemizi 2025 senesi içinde yapacağız. 2026 yılında da ilk sinyalimizi almayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.