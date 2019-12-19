Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘İslami finans’ açıklaması

Aralık 19, 2019 0 Yorum 364 Okunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘İslami finans’ açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Ticaret savaşlarının konuşulduğu dönemde milli paralarla ticaret meselesi aciliyet kazanmıştır. Bu konuda sizlerle beraber çalışmaya hazırız. İslami finans meselesini de öncelikli gündemimize almamız gerekiyor” dedi.

Malezya’da düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi’nin “Milli Egemenliğin Kazanılmasında Kalkınmanın Rolü” oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

‘Birlikte ne yapabiliriz sorusuna odaklanmamız gerektiğine inanıyorum. Yabancı paralarla ticaret yerine milli paralarımızla ticaretin önemine dikkat çekiyoruz. Ticaret savaşlarının konuşulduğu dönemde milli paralarla ticaret meselesi aciliyet kazanmıştır. Bu konuda sizlerle beraber çalışmaya hazırız.”



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap