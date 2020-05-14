Fikir aşamasındaki girişimciler için ücretsiz danışmanlık hizmeti “Online Girişimcilik Danışmanlık Programı”, erken aşamadaki girişimcilere, alanlarında uzman mentorların katkısıyla destek verildiği online program “Mentorum Benimle”, girişimcilik ekosistemine dair bilgilerin video içerikler halinde yayınlandığı “Online Girişimcilik Kiti” ve sektör uzmanlarının katılımıyla canlı olarak yayınlanan “Online Etkinlikler Serisi” ile Bilkent CYBERPARK katma girişimcilere yeni çözümler sunuyor.

Online Girişimci Danışmanlık Programı (E-GDP)

Bilkent CYBERPARK, sahip olduğu etkin kuluçka ve ön kuluçka programları deneyimi doğrultusunda, iş fikri aşamasında olan girişimcilere ulaşabilmek ve en etkili şekilde katkı sağlayabilmek adına sunulan Girişimci Danışmanlık Programı artık online olarak da girişimcilere yönelik desteğine hız kesmeden devam ediyor.

Girişimcilerin ve girişimci adaylarının, ticari değere dönüşmesini planladığı yenilikçi, teknoloji ve AR-GE içeren tüm iş fikirlerine açık Online Girişimci Danışmanlık Programı (E-GDP), şirketleşme yolunda tüm sorulara yanıt sağlıyor. Detaylı bilgi ve başvuru için: gdp@cyberpark.com.tr

Online Mentorluk Programı “Mentorum Benimle”

“Mentorum Benimle” programı ile teknoloji tabanlı, en az ön prototip aşamasında olan girişimcilere sektör uzmanları tarafından tamamen ücretsiz ve online mentorluk hizmeti veriliyor. Bu hizmet ile firmasını ve ürününü geliştirmek, daha ileriye taşımak ve eksiklerini gidermek isteyen girişimcilere destek sağlayan bir platform sunuluyor. Program kapsamında, girişimciler alanlarında uzman mentorlar tarafından ürün geliştirme, prototipleme, iş geliştirme, fikri sinai mülkiyet hakları ve daha birçok farklı alanda mentorluk alabiliyor. gitt@cyberpark.com.tr

Online Girişimcilik Kiti

“Online Girişimcilik Kiti” ile girişimcilik ekosisteminde var olmak ve bu ekosistemi yakından tanımak isteyen girişimcilerin desteklenmesi hedefleniyor. Bu Kit ile tüm girişimciler ve girişimci adayları için mentorlardan, çeşitli alanda faaliyet gösteren sektör liderine, yatırımcılardan, TTO uzmanlarına kadar girişimciliğin içinde yer alan isimler tarafından, girişimcilik alanında sıkça kullanılan anahtar terimler üzerine tanıtıcı ve bilgilendirici videolar hazırlanıyor.

Online Etkinlikler Serisi

Bilkent CYBERPARK’ın online etkinlikler serisinde, sektöründe uzman konuk ve konuşmacıların katılımı ile düzenlenen online panel ve webinarlar ile girişimcilik ekosisteminden, kurumsal faaliyetlere kadar birçok güncel konuda bilgi sahibi olunabiliyor. Online platformlar üzerinden canlı olarak yayınlanan etkinlikler bu alanda meraklı ve bilgi sahibi olmak isteyen tüm girişimcilerin ve girişimci adaylarının ilgisini çekiyor.

Her zaman girişimcilerin yanında olan, hızlı ve çözüm odaklı programları ile girişimcilere destek olmayı hedefleyen Bilkent CYBERPARK, içinde bulunduğumuz zorlu süreçte de girişimcilerin ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak kurgulanmış hizmetleri ile katkı sağlamaya ve destek olmaya devam ediyor.