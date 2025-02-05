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Değeri 3,5 trilyon doları geçti: Dünyanın en büyüğü tahtını korudu

Ocakta dünyanın en değerli 10 firmasından hisseleri en çok değer kaybeden şirket Nvidia olarak kayıtlara geçti. Apple, dünyanın en değerli şirketi konumunu ocak ayında da korudu. Yatırımcısına en çok kazandıran ise Meta oldu.

05 Şubat 2025 | 11:55
Değeri 3,5 trilyon doları geçti: Dünyanın en büyüğü tahtını korudu

Küresel piyasalarda ocak ayında sert dalgalanmalar yaşanırken, dünyanın en değerli 10 şirketi içinde en çok kazandıran Meta, en çok kaybettiren ise Nvidia oldu.

Geçen ay küresel pay piyasalarında, ABD'de başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump'ın tarife söylemleri ve Çin merkezli DeepSeek'in yapay zeka modelini piyasaya sürmesi sonrası, ABD'li şirketlerin bu alandaki hakimiyetinin bozulabileceğine dair endişeler etkili oldu.

Trump'ın ticari tarife söylemlerinin etkilerine yönelik belirsizlikler varlığını korumaya devam ederken, yeni ABD yönetiminin dış politikada attığı adımlar da yakından izleniyor.

Piyasalarda sert dalgalanmaların takip edildiği ocakta dünyanın en değerli şirketi konumu, Apple'da kalmayı sürdürdü.

Apple'ı, piyasa değeri sıralamasında Microsoft, Nvidia, Alphabet (Google), Amazon, Saudi Aramco, Meta Platforms, Tesla, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ve Broadcom takip ederken, dünyanın en büyük 10 şirketinin 8'i Amerika, 1'i Tayvan, 1'i ise Suudi Arabistan'dan sıralamaya girdi.

Ocakta son işlem günü itibarıyla dünyanın en değerli şirketleri şöyle sıralandı:

  1. Apple 3 trilyon 548 milyar dolar
  2. Microsoft 3 trilyon 85 milyar dolar
  3. Nvidia 2 trilyon 940 milyar dolar
  4. Alphabet (Google) 2 trilyon 504 milyar dolar
  5. Amazon 2 trilyon 499 milyar dolarla
  6. Saudi Aramco 1 trilyon 794 milyar dolar
  7. Meta Platforms 1 trilyon 746 milyar dolar
  8. Tesla 1 trilyon 301 milyar dolar
  9. TSMC 1 trilyon 85 milyar dolar
  10. Broadcom 1 trilyon 37 milyar dolar

YAPAY ZEKA YATIRIMI DUYURUSU HİSSE PERFORMANSINI DESTEKLEDİ

Geçen ay dünyanın en değerli 10 firmasından pay piyasalarında en iyi performansı sergileyen şirket Meta Platforms olarak belirlendi.

Meta Platforms'un hisse senedi fiyatı Aralık 2024 sonundan bu yana yüzde 17,71 yükselerek 689,18 dolara çıktı. Ocakta Meta'nın yapay zeka yatırımı yapacağını duyurması şirketin pay piyasalarındaki performansını destekledi.

Sosyal medya platformları Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, geçen ay yapay zeka altyapısına yönelik bu yıl 60-65 milyar dolar harcama yapmayı planladıklarını duyurmuştu.

Yapay zeka aracı "Meta AI"nın bu yıl 1 milyardan fazla kişiye hizmet veren "lider" asistan olmasını beklediklerini belirten Zuckerberg, ayrıca yapay zeka modeli Llama 4'ün en gelişmiş model haline geleceğini ve AR-GE çalışmalarına artan miktarda kod katkısında bulunmaya başlayacak bir yapay zeka mühendisi geliştireceklerini kaydetti.

Meta'nın hisselerini aylık bazda yüzde 8,34 yükselişle ABD'li e-ticaret devi Amazon, yüzde 7,96 değer kazancıyla Alphabet (Google), yüzde 5,99 primle TSMC hisseleri ve yüzde 0,19 artışla Tesla hisseleri takip etti.

AYLIK OLARAK EN ÇOK KAYBETTİREN NVİDİA OLDU

Dünyanın en değerli 10 şirketinden beşi ocakta kaybettirirken, en çok düşüş yüzde 10,59 ile Nvidia'da görüldü.

Ocak ayının son haftasında Çin merkezli DeepSeek'in rakiplerine göre daha düşük maliyetle ve kısa sürede geliştirdiği yapay zeka modelini piyasaya sürmesi sonrası ABD'li şirketlerin bu alandaki hakimiyetinin bozulabileceğine dair endişelerle teknoloji hisselerinde sert düşüş kaydedildi.

27 Ocak'ta ABD'li çip devi Nvidia'nın hisseleri yüzde 17'ye yakın kayıpla günü tamamlarken, şirketin piyasa değeri yaklaşık 600 milyar dolar düştü. Bu düşüş, ABD tarihinde bir şirketin yaşadığı en büyük günlük değer kaybı olarak dikkati çekti.

Çip şirketi Broadcom'un hisselerinde de yüzde 17,4 azalış görüldü. Alphabet'in hisseleri yüzde 4, Microsoft'un hisseleri de yüzde 2 değer kaybına uğradı.

Geçen ay Nvidia'dan sonra en çok kaybettiren yüzde 5,76 ile Apple olurken, şirketi yüzde 4,56 değer kaybıyla Broadcom, yüzde 1,53 azalışla Microsoft, yüzde 0,89 düşüşle Suudi Menkul Kıymetler Borsası'nda (Tedawul) işlem gören Saudi Aramco takip etti.

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