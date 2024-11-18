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Doğalgaz destek ödemeleri başladı! Yardımdan kimler, nasıl yararlanıyor?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı'nda kış dönemine ilişkin ödemelerin başladığını belirtti. Peki doğalgaz yardımından kimler, nasıl yararlanıyor?

18 Kasım 2024 | 11:15
Doğalgaz destek ödemeleri başladı! Yardımdan kimler, nasıl yararlanıyor?

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği'nin 2022'den itibaren uygulanmaya başladığını hatırlattı.

Destekten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahiplerinin başvurularını e-Devlet üzerinde Bakanlıkça sunulan "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" ekranından yapabileceğini anlatan Göktaş, başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYD) titizlikle incelendiğini, verilen onayın ardından ödemelerin yapıldığını belirtti.

Doğal Gaz Tüketim Desteği'nin aylık 188 lira ile 438 lira arasında olduğunu ve ilden ile değişkenlik gösteren tutarlar üzerinden hesaplandığını aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı'nda kış dönemine ilişkin ödemeler başladı. Bu kapsamda 521 bin 411 hak sahibine toplam 153,3 milyon lira ödeme yapacağız. Böylece bu yılın ocak-kasım aylarını kapsayan dönemde 653 bin 461 hak sahibine yaklaşık 1,4 milyar lira ödeme yapmış olacağız. Destekten yararlanacak vatandaşlarımız, mesken türü aboneliklerine ilişkin ikamet adreslerine ait faturalarını PTT ödeme noktalarında ibraz etmek suretiyle destekten yararlanabilecek."

Doğal gaz destek ödemeleri şartları neler?

Destekten yararlanmak için Türk vatandaşı olmak, doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet etmek, e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvurmak, ikamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması, ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması, hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi gerekiyor.

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