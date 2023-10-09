Dolar bugün ne kadar? 9 Ekim canlı dolar-euro rakamları

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 27,6980 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü, önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 27,6120'den tamamladı.

Dolar/TL, haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 27,6980 seviyelerinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 29,1610'dan, sterlin/TL yatay seyirle 33,7700'den satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda yüzde 0,3 yükselişle 106,5 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,6 değer kaybıyla 1,0530'dan işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların getirdiği tedirginlikle oynaklığın arttığını belirterek, gözlerin bölgeden gelecek haber akışına çevrildiğini söyledi.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında attığı adımlara karşın iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam etmesinin, bankanın gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizlikleri artırdığını dile getiren analistler, tahvil piyasalarında satış baskısının altıncı haftaya taşındığını hatırlattı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yeni haftanın ilk iş gününde yüzde 4,80'le son 16 yılın zirvesine yakın işlem görmeye devam ederken, dolar endeksi 106,5 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dünya genelinde makroekonomik veri takviminin sakin olduğunu ve Orta Doğu'dan gelecek haber akışının takip edileceğini aktararak, teknik açıdan dolar endeksinde 107 seviyesinin direnç, 105 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

DÖVİZ HAKKINDA

Döviz kuru nedir?

Döviz kuru; herhangi bir ülkenin para biriminin diğer ülkelerin para birimleri karşısındaki değerini gösteren katsayı olarak ifade edilir. Ülkeler arası ticarette kullanılan ve en fazla tercih edilen yatırım araçlarından biri olan döviz ile yapılacak olan işlemlerde alış kuru ve satış kuru olmak üzere iki seçenek bulunur.

Türkiye’de kaç adet döviz kuru sistemi vardır?

Esnek piyasa döviz kuru:

Merkez Bankası’nın müdahalede bulunmadığı, kurun serbest bir şekilde dalgalandığı sisteme verilen isimdir.

Sabit kur sistemi:

Merkez Bankası’nın döviz kurunun dengede olması için müdahalede bulunduğu sistemdir.

Denetimli kur sistemi:

Merkez Bankası’nın döviz kurundaki dalgalanmayı kontrol etmeye yönelik faaliyet gösterdiği döviz kuru sistemine verilen isimdir.

Döviz kuru türleri nelerdir?

Nominal kur:

Yabancı para birimlerinin ulusal para birimi karşısındaki değerine verilen isimdir. 1 ABD dolarının başka birimden yabancı para birimine eşitliğini belirten döviz kuru çeşididir.

Reel kur:

Nominal kurun enflasyon oranı kapsamında düzenlenmesi ile beraber reel kur elde edilir. Bu sebeple nominal kurun değeri de doğrudan reel kur ile ilişkilidir. Reel kurun artması durumunda, USD/TL paritesindeki TL kısmı değer kaybeder.

Çapraz kur:

Yabancı para birimlerinin başka bir yabancı para birimi cinsinden olan kur değerine verilen isimdir. Örneğin; kişi elindeki mevcut dolar ile Euro almak istediğinde, çapraz kur mevzu bahis olur.

Efektif kur:

İki yabancı döviz kurunun birbirleri ile ortalamasının hesaplanması ile efektif kur bulunur. Çapraz kurda işlem yapmadan önce para biriminin değerinin öğrenilmesi gerekir. Örneğin; işlem yapılacak olan döviz çeşitleri dolar ve Euro ise 1 doların ve 1 Euro’nun ne kadar olduğunun bilinmesi gerekir.

Döviz kurunun değişmesi üzerinde etkili olan faktörler nelerdir?

Ödemeler dengesi:

Ülkenin iktisadi işlemlerinin kaydına verilen isimdir. Ödemelerdeki dengesizlikler aktif döviz kuru politikaları uygulanarak ortadan kaldırılabilir. Döviz fiyatlarının değişmesi, arz ve talep dengesini değiştirmektedir. Arz ve taleplerdeki farklılıklar da alacaklılar ve borçlular üzerinde etkili olur.

Gelir seviyesi: Ülkenin gelir ortalaması diğer ülkelerden daha fazla olduğunda; her döviz kuru için ülkenin ithalatında da yükselme olur. Arz değişmemekle beraber kur yükselir ve bu da ülkenin para biriminin değer kaybetmesine neden olur. Gelir düzeyi artan insanların istekleri ve zevkleri daha farklı olmaya başlayacağı için ithal mallara ilgi artar. Bu da denge kurunu değiştirmekle beraber döviz talebinin artmasına da sebep olur.

Genel fiyat seviyesinde değişmeler:

Ülkede enflasyonun yüksek olması, ülkenin ürettiği ürünlerin yurtdışına göre daha pahalı olmasına neden olur. Dolayısıyla ithal mallara olan talep artar ve ülkenin parası da değer kaybeder. Enflasyon ve paranın değeri ters orantılıdır.

Faiz oranları:

Reel faiz oranı düştüğünde ülkenin para birimi değer kaybeder ve reel faiz oranı yükseldiğinde de para birimi değer kazanır.