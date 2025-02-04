ARA
DOLAR
35,94
0,01%
DOLAR
EURO
37,34
-0,04%
EURO
GRAM ALTIN
3283,33
-0,08%
GRAM ALTIN
BIST 100
9807,10
0,33%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Ege'deki depremlerde son durum: Türkiye için risk var mı?

Ege'deki depremlerde son durum: Türkiye için risk var mı?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, Ege Denizi'nde son 24 saatte 313 deprem meydana geldiğini söyledi.

04 Şubat 2025 | 23:18
Ege'deki depremlerde son durum: Türkiye için risk var mı?

Prof. Dr. Akgün, AA muhabirine, son 24 saatte Ege Denizi'nde büyüklüğü 1,8 ile 5,2 arasında 313 sarsıntı kaydedildiğini belirtti.

Aynı bölgede 2011-2012 yıllarında da benzer bir sismik aktivite yoğunluğu yaşandığına değinen Prof. Dr. Akgün, bu aktivitenin 14 ay sürdüğünü, ancak herhangi bir volkanik aktiviteye yol açmadığını ifade etti.

Prof. Dr. Aykut Akgün, depremlerin nedenine ilişkin kesin kanaat geliştirecek nitelikte somut bulguların söz konusu olmadığı bilgisini paylaşarak, bulgular olmadan yapılacak yorumların spekülatif olacağını bildirdi.

Sarsıntıların ardından Yunanistan'da alınan tedbirleri değerlendiren Akgün, "Ülkeler acil durum yönetim stratejileri kapsamında bu ve buna benzer durumlarda tedbir amaçlı olarak bu tarz aksiyonlarda bulunmaktadır. Doğal ve normal bir prosedür uygulaması olarak görülmelidir. Alınan önlemler olayın kesin kaynağının tespit edildiği anlamına gelmemektedir." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Akgün, İzmir ve Muğla gibi illerde deprem riski olup olmadığına ilişkin ise, "Şu an için söz konusu illerimizde herhangi bir risk tespit edilmiş değil." değerlendirmesinde bulundu.
 

İlgili Haberler
Ege'deki depremler için bir volkanolog yorumu
Ege'deki depremler için bir volkanolog yorumu
0
  • ALTIN GRAM - TL 3283,33 -0,08%
  • ALTIN ONS 2841,88 -0,08%
  • BIST 100 9807,1 0,33%
  • DOLAR/JAPON YENI 154,322 0,037%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43245 0,04819%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 100,7 1,0768%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,9351 0,0069%
  • EURO/DOLAR 1,038 -0,052%
  • EURO/TURK LIRASI 37,3375 -0,0429%
  • STERLIN/DOLAR 1,24824 -0,04684%
Borsa Haberleri
4 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Buffett'ın holdinginin hisse topladığı şirket
Borsa İstanbul'da gong Seranit için çaldı
Borsada otomotiv şirketlerinin performansı: Hangisi kazandırdı?
Borsada kırmızı gün: Yarın hangi veriler var?
Trabzonspor'dan KAP'a transfer açıklaması
Beşiktaş'tan KAP'a Musrati açıklaması
Galatasaray'dan KAP'a Zaniolo açıklaması
Halka arz olan şirketi Yönetim Kurulu Başkanı anlatıyor
Galatasaray transfer detaylarını KAP'a bildirdi
Yabancı yatırımcılar BİST’e geri dönecek mi?
Halka arz olan Mopaş'ı Genel Müdürü anlatıyor
Halka arz olan Destek Finans Faktoring'i Genel Müdürü anlatıyor
BIST 100'de bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Borsa haftayı düşüşle kapattı: Yeni haftada gündem yoğun
GERİ
İLERİ
4 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Buffett'ın holdinginin hisse topladığı şirket
Borsa İstanbul'da gong Seranit için çaldı
Borsada otomotiv şirketlerinin performansı: Hangisi kazandırdı?
Borsada kırmızı gün: Yarın hangi veriler var?
Trabzonspor'dan KAP'a transfer açıklaması
Beşiktaş'tan KAP'a Musrati açıklaması
Galatasaray'dan KAP'a Zaniolo açıklaması
Halka arz olan şirketi Yönetim Kurulu Başkanı anlatıyor
Galatasaray transfer detaylarını KAP'a bildirdi
Yabancı yatırımcılar BİST’e geri dönecek mi?
Halka arz olan Mopaş'ı Genel Müdürü anlatıyor
Halka arz olan Destek Finans Faktoring'i Genel Müdürü anlatıyor
BIST 100'de bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Borsa haftayı düşüşle kapattı: Yeni haftada gündem yoğun
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL