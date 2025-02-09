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Ege Denizi'nde 4,6 ve 5,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde depremler devam ediyor. Saat 21.53'te 4,6, saat 22.05'te 5,1 ve saat 22.16'da 4,5, 22.31 ise 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dün yapılan açıklamada 7 Şubat itibarıyla 3'ten büyük deprem sayısının 761'e ulaştığı, kaydedilen en büyük depremin 5,2 büyüklüğünde olduğu bildirilmişti.

09 Şubat 2025 | 22:26
Son Güncellenme: 09 Şubat 2025 | 23:07
Ege Denizi'nde 4,6 ve 5,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

5,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde saat 22.05'te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

4,5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde saat 22.16'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.16'da merkez üssü Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

4.4 büyüklüğünde deprem

Ege'de saat 22.31'de de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yine 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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