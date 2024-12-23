Ekonomist’e “çevre” ödülü

Toplumu çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmeye ve bilgilendirmeye yönelik çalışmalarda bulunan, bu konularda duyarlılık gösteren sanayi ve medya kuruluşlarına verilen Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri'nin 7'ncisi ve Yeşil Nokta Basın Ödülleri'nin 13'üncüsü, düzenlenen törende sahiplerini buldu. Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı’nın (ÇEVKO) düzenlediği 13. Yeşil Nokta Basın Ödülleri'nde "En İyi Dergi Ödülü"nü Ekonomist Dergisi aldı.

Törene, ÇEVKO Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Okyar Yayalar, Genel Sekreteri Mete İmer, Kamu, Uluslararası İlişkiler ve Projeler Müdürü Alphan Eröztürk, Kurumsal İletişim ve Yeşil Nokta Müdürü Hülya Ataman ile çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Ataman, sürdürülebilir geri kazanım çalışmalarını kamuoyuna duyurmak ve diğer firmaları bu alanda özendirmek adına sanayi ödülleri, çevre konusunda en çok haber yapan kuruluşlara ise basın ödülleri verdiklerini söyledi.

Ekonomist adına ödülü alan Ekonomist Dergisi Haber Müdürü Aram Ekin Duran, “Çağının tanığı ve sorumlusu olan gazeteciler olarak, yeşil haberler yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Yeşil Nokta Basın Ödülleri

"Haber Ajansı" dalında, AA, ö"İnternet" sitesi kategorisinde "trthaber.com"a ödül verildi. "Gazete" kategorisinde Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi, "TV" kategorisinde Ekotürk TV, "Dergi" kategorisinde Ekonomist, "Sektörel internet sitesi" kategorisinde "yesilhaber.net" ve "Sektörel Dergi" kategorisinde Su ve Çevre Teknolojileri ödüle layık görüldü.