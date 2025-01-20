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Elektrikli skuter'lara yeni düzenleme

Elektrikli Skuter Yönetmeliği'nde düzenleme yapılacağını açıklayan Bakan Uraloğlu, işletmelere "yerli üretim şartı" getirileceğini, hız limitlerine uymayan işletmecilere de 6 bin 923 lira idari para cezası verileceğini söyledi.

20 Ocak 2025 | 13:49
Elektrikli skuter'lara yeni düzenleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, paylaşımlı elektrikli skuter kullanımı sırasında yaşanan tereddütler, sorunlar ve bunların çevreye olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla konuyla ilgili yönetmeliğin 2021'de yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Ortaya çıkan ihtiyaçlar nedeniyle yürürlükte bulunan yönetmelikte önemli değişiklikler yapılacağını kaydeden Uraloğlu, düzenlemenin elektrikli skuterlerin hızlarının otomatik olarak düşürülmesinden yerlilik şartına kadar geniş bir konu yelpazesini kapsadığını aktardı.

Uraloğlu, söz konusu düzenlemenin sektöre yönelik gözlemler ve ihtiyaçları göz önüne alarak hazırlandığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yapacağımız düzenlemeyle işletmelere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ait taşımacılık veri tabanına kaydedilen elektrikli skuter faaliyetlerinden elde edilen kullanım verilerini kolluk kuvvetleri ve belediyeler ile paylaşma zorunluluğu getireceğiz. Bu sayede denetimleri sıklaştırarak sürüş güvenliğini artıracağız."

HIZ SINIRINI AŞANA İKAZ GİDECEK

Yönetmelik değişikliği kapsamında trafik düzeni ve güvenliğini sağlamanın yanı sıra hız limitlerine uyulması adına da önemli değişiklikler yapacaklarına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Elektrikli skuterlerin yasaklı bölgelere girişinin önüne geçeceğiz. Özellikle hız sınırının yüksek olduğu yollara giren elektrikli skuterler tespit edilecek ve işletmeciler tarafından kullanıcılara ikaz gidecek. İşletmeciler girmesi yasak olan bölgelere giren elektrikli skuterlerin hızlarını otomatik olarak düşürecek. Hız limitleriyle ilgili gerekli tedbirleri almayan işletmecilere 6 bin 923 lira idari para cezası verilecek. Elektrikli skuter işletmelerinin çağrı merkezlerine ve mobil uygulamalarına iletilen şikayetlerin en kısa sürede çözülmesi sağlanacak. Kullanıcılara güvenlik yükümlülükleriyle ilgili bilgi verilecek. İşletmeler şarj seviyesi durumunu, gidilebilecek tahmini mesafeleri ve anlık ücret bilgisini anlık olarak bildirecek. Kullanıcıya yönlendirme amacıyla harita hizmeti sunulacak."

Uraloğlu, düzenleme sonrası elektrikli skuterlerin devrilme veya kazalarının işletmeci firmalarca kayıt altına alınacağının, kaza ve şikayet bilgilerinin aylık periyotlarla Bakanlık veri tabanına kaydedileceğinin altını çizdi.

‘YÜZDE 30 YERLİLİK ŞARTINA UYMAYANLARIN FAALİYETLERİ DURDURULACAK’

Hizmette bulunan elektrikli skuterlerin en az yüzde 20 şarj seviyesine sahip olmasının zorunlu olacağına işaret eden Uraloğlu, tereddütlerin giderilmesi amacıyla belediyeler tarafından verilen elektrikli skuter izinlerine ilişkin kararlarda, varsa park ve şarj istasyonlarının da belirtileceğini kaydetti.

Uraloğlu, "Kullanılan ürünlerin belirli bir standartta olması adına işletmecilerce hizmete sunulan elektrikli skuterlerin yüzde 30'u yerli üretim yapılan yerlerden temin edilecek. Yüzde 30 yerlilik şartına uymayan firmaların faaliyetleri durdurulacak" ifadesine yer verdi. AA

 

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