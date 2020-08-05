Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik için verilen son tarih 31 Ağustos 2020 olarak duyurulmuştu. Yeni bir erteleme kararı çıkmadığı takdirde taşınmaz ticareti yetki belgesi resmi olarak yürürlüğe girmiş olarak kabul edilecek.

Buna göre emlak işletmelerinin 31 Ağustos 2020’ye kadar yetki belgelerini almaları gerekecek. Yetki belgesi olmayanlar ise emlakçılık yapamayacak.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan “İlk yayımlanan yönetmeliğimizdeki eksiklere ilişkin sektör temsilcileri olarak yoğun temaslarda bulunmuştuk. Buna göre revize edilen gayrimenkul yönetmelik taslağı görüşe sunuldu. Yönetmelik değişikliğinin en kısa sürede, herhangi bir süre uzatımı olmadan yayımlanmasını bekliyoruz. Süre uzatımı olmaz ise emlak işletmelerinin 31 Ağustos 2020 tarihine kadar yetki belgelerini almaları gerekecek” dedi.

Özellikle son yıllarda boşta kalan, kendine ek iş bulmak isteyen insanların vergi levhası olmadan bu emlakçılık yapmaya çalışmasının birçok sorunu da beraberinde getirdiğini belirten Akdoğan, “Bu en başta haksız kazanç yaratıyor. Onun dışında ise işi bilmedikleri için hem alıcı hem de satıcılar emlakçıdan kaynaklı sorunlar yaşıyor. İnternet üzerinden verilen ilanlarda da dolandırıcılıklar yapılabiliyor. Bu düzenleme ile sadece yetki belgesi olanların, emlakçılık yapabileceğin ‘güveni’ sağlanmış olacak” dedi

Düzenleme ile emlakçılık mesleğinin kalitesinin de yükseleceğini aktaran Hakan Akdoğan, “Mesleğimizi kayıt dışı yapanlar nedeniyle biz gayrimenkul danışmanları da zorluk yaşıyorduk. Bu düzenleme ile bu da ortadan kalkacak” diye konuştu.

Taslakta yer almayan lakin TÜGEM olarak yönetmelikte yer almasını istedikleri başka düzenlemeler de olduğunu belirten Başkan Hakan Akdoğan şunları söyledi:

“Bunlara ilişkin görüş ve önerilerimiz de Bakanlığımıza ilettik. Örneğin Emlak işletmeleri olarak belge ve bilgiye erişimimizin kolaylaşması, ilanın yetkilisi olmayan kişilerin ilan yayınlayamaması, etkin denetim sağlanması ve cezaların caydırıcılığının artırılması, bazı sözleşmelerde damga vergisi muafiyeti, ilanlarda işletmelerin tüm bilgilerinin yer alması, iş sahibinin aynı gayrimenkulün satış veya kiralaması için birden fazla yetkilendirme sözleşmesi yapmamasının engellenmesi, hizmet bedellerinde azami şartın asgari olarak düzenlenmesi, site yönetimlerinin ve proje satış ofislerinin aracılık faaliyetlerinin engellenmesi gibi görüşlerimizi de sunduk.”