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Erkekler kadınlara göre 2 kattan fazla uzadı

İngiltere'de yayımlanan bir araştırma, geçen yüzyılda erkeklerin boyunun kadınlarınkine göre iki kattan fazla uzadığını ortaya koydu.

22 Ocak 2025 | 16:09
Erkekler kadınlara göre 2 kattan fazla uzadı

İngiltere merkezli The Royal Society Publishing'de yayımlanan araştırmada, dünya genelinde erkek ve kadınların geçen yüzyıldaki boy ve ağırlık değişimleri ele alındı.

Araştırmada, söz konusu değişikliklere ilişkin Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ), çeşitli uluslararası kuruluşlardan ve İngiltere'den elde edilen geçen yüzyıla ait veriler incelendi.

Geçen yüzyılda erkek ve kadınların boy ve ağırlığında artış görülen araştırmada, erkeklerdeki artışın kadınlarınkine göre 2 kattan fazla olduğu aktarıldı.

Araştırmada, yaşam ve eğitim süresi ve gelir durumunun dikkate alındığı İnsani Gelişme Endeksindeki her 0,2'lik artışın, kadınların boyunda yaklaşık 1,68 santimetre ve ağırlıklarında 2,7 kilogram, erkeklerin boyunda yaklaşık 4,03 santimetre ve ağırlıklarında 6,48 kilogramlık yükselişe neden olduğu ortaya kondu.

Erkeklerin, kadınlara göre uzun olmalarından dolayı enfeksiyona bağlı hastalık ve besin yetersizliğine karşı daha hassas olabileceğine dikkati çekilen araştırmada, bu nedenle de gelişimlerinin sekteye uğrayabileceğine işaret edildi.

KADINLARIN BÜYÜMESİ ZORLUKLARDAN DAHA AZ ETKİLENİYOR

Araştırmada, kadınların fiziksel boyutlarındaki gelişimin erkeklere kıyasla çevresel zorluklardan daha az etkilendiği, bu zorlukların çok olduğu şartlarda büyüyen erkeklerin ise "orantısız" şekilde daha küçük olduğunun değerlendirildiği ifade edildi.

Bu yüzden çevresel zorlukların az olduğu şartlarda büyüyen erkek ile kadın arasındaki boy ve ağırlık farkının, bu zorlukların çok görüldüğü ortamlardakinden daha fazla olduğu belirtilen araştırmada, çevresel zorluklardan etkilenme oranının kişiden kişiye de değişkenlik gösterebileceğinin altı çizildi. AA

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