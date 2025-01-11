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Esnaftan yapılandırma talebi var

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, iki aydan fazla süreyle sigorta prim borcunu ödemeyi geciktirdiği için hem hastanede muayene olamayan hem de eczaneden ilaçlarını alamayan esnafa, yeni yapılandırma kanunuyla gecikmiş prim borçlarını sıfır ya da düşük faizli krediyle ödeme imkanı sağlanması gerektiğini bildirdi.

11 Ocak 2025 | 12:04
Esnaftan yapılandırma talebi var

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, prim borcu olan çok sayıda esnaf ve sanatkarın almadığı muayene hizmeti ve ilacın bedelini cezalı ödediğini ifade etti.

İki aydan fazla süreyle sigorta prim borcunu geciktiren esnafın hem hastanede muayene olamadığına hem de tedavi için gereken ilaçları eczaneden alamadığına dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Bu hizmeti sadece esnaf alamamakla kalmıyor, bakmakla yükümlü ailesi de aynı şekilde yararlanamıyor. Aynı zamanda ödemeyi yatırmakta zorluk çekip geciktirdiği zaman, olmadığı muayenenin ve almadığı ilacın bedelini faiziyle geri ödemek zorunda kalıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız yapılandırmaya ve sürenin uzatılmasına imkan sağlıyordu fakat yeni yıl itibarıyla artık uzatma yapılmıyor. Bizim ricamız, bu sürenin bir yıl daha uzatılması ve önemli bir mesele olan 7 bin 200 prim gününü dolduran esnafımızın sağlıktan yararlanmasına imkan sağlanması."

Palandöken, artan maliyetlerle karşı karşıya kalan esnafın sigorta primini ödemeyi geciktirebildiğine işaret ederek, "Zaten sigorta primini ödemeyenlerin özel hastaneye gidecek ya da pahalı ilaçları alacak durumu yok. Esnafımızın ve ailesinin mağdur olmaması için sağlık hizmetlerinden kesintisiz faydalanabilmesinin önü açılmalı. Bunun için de yeni yapılandırma kanunu çıkarılarak esnafımıza gecikmiş prim borcunu sıfır faizli ya da düşük faizli krediyle ödeme imkanı verilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

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