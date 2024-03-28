Flo 2024’te 1,3 milyar TL yatırım yapacak

Bugün 3 kıtada 30 ülkede 830 mağazaya ulaşan ayakkabı ve giyim sektörünün önde gelen oyuncularından Flo Group, ABD merkezli spor giyim devi Reebok Global tarafından ‘Yılın En İyi İş Ortağı’ ödülüne layık görüldü.

Reebok’ın Türkiye ve yakın coğrafyadaki 12 ülke için yürüttüğü operasyonlarda gösterdikleri başarı ile bu ödüle layık görüldüklerini anlatan FLO Group CEO’su Yenal Gökyıldırım, “Reebok gibi global bir performans markası için tasarım ve dağıtım yapma hakkını, üstelik de üretim yapma hakkını almak kolay değil ama biz bunu başararak global çapta gücümüzü ispat etmiş bir şirketiz” diyor.

Flo mağazalarının yanı sıra sneaker ve giyim zinciri In Street ile perakendecilik faaliyetlerine devam ettiklerini kaydeden Gökyıldırım, “Monobrand mağazacılık tarafında da Lumberjack, Nine West ve Reebok mağazalarımızla operasyonlarımızı yürütüyoruz. 30 ülkede mağazamız var, yaklaşık 70 ülkede de toptan satış faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” diye konuşuyor.

2023’ü 34 milyar TL ciro ile kapattıklarını anlatan Gökyıldırım, 2024 hedeflerine ilişkin ise şunları söylüyor: “Bu yıl TL bazında yüzde 65-70 büyümeyi ve 1,3 milyar TL yatırım yapmayı planlıyoruz. Ciro hedefimiz 57,2 milyar TL. Teknoloji tarafında ise geçen yıl kurduğumuz Flo Teknoloji şirketine 519 milyon TL’lik bir yatırım planımız var.”