Getir için Rekabet Kuruluna başvuru

Konuya ilişkin duyuru, Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, Getir Perakende Lojistik Anonim Şirketi'nin tek kontrolünün nihai olarak Mubadala Investment Company PJSC tarafından devralınması işlemi içini Rekabet Kuruluna başvuruda bulunuldu.

İKİ AYRI GRUP OLARAK DEVAM EDECEK

Getir, 24 Haziran’da 250 milyon dolarlık yeni bir yatırım aldığını açıklamıştı.

Bu yatırım sonrası stratejik bir yeniden yapılanmaya giden Getir, bundan sonra her biri farklı pazar fırsatlarına odaklanan iki ayrı grup olarak faaliyetlerine devam edeceğini duyurmuştu. İlk grubun Getir'in Türkiye'deki online market ve yemek teslimatı hizmeti işine odaklanırken, ikinci grubun ise Getir'in e-ticaret, finans, mobilite ve ABD’deki FreshDirect’in de olduğu diğer faaliyetlerini yürüteceği belirtilmişti.

Öte yandan, Getir'in mevcut hissedarlarından Mubadala Investment Company'ın şirkete ek sermaye sağlayarak Getir'in Türkiye'deki online market ve yemek teslimat hizmeti işinde yönetime ve çoğunluk hissesine sahip olacağı aktarılmıştı.