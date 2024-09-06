Yapı Kredi Plaza yıkılıyor mu?

İstanbul’da iş ve finans çevrelerinin merkezi olarak bilinen 4. Levent’teki Yapı Kredi Plaza’nın yakın gelecekte yıkılabileceği öğrenildi. Ekonomist’in edindiği bilgilere göre, ‘A sınıfı ofis’ özelliğini kaybeden plaza için hazırlanan son deprem raporunda, plazanın yıkılması gündeme geldi.

Dünyanın en önemli metropollerinden İstanbul’un en pahalı ofislerinin yer aldığı Levent hattında konumlanan ofislerde boşluk oranı yüzde 6’lar seviyesine kadar inmiş durumda. Son dönemde yeni ofis arzının olmaması nedeniyle bu hatta konumlanan ofisler, deyim yerindeyse kapanın elinde kalıyor. Bu hatta yer alan ve 1989 yılında Koray İnşaat tarafından inşa edilen ve uluslararası şirketlere de ev sahipliği yapan Yapı Kredi Plaza, havalimanına, metroya ve köprülere yakınlığı ile öne çıkıyor.

DEPREM RAPORU: YA GÜÇLENDİRME YA YIKIM

Yaklaşık 10 yıldan bu yana gayrimenkul piyasasında plazanın yıkılıp yeniden projelendirileceğine dair söylentiler dolanıyordu. Son günlerde yeniden alevlenen bu söylentilerin fitilini ateşleyen ise plazanın depreme karşı güvenli olmadığını içeren deprem raporu oldu. Alınan rapora göre, plazanın güçlendirilmesi ya da yeniden yapılması gerekiyor.

Sektörden aldığımız bilgilere göre, A sınıfı ofis özelliğini kaybetmiş bir ofis olan Yapı Kredi Plaza’nın bulunduğu devasa alan, tarafların anlaşıp yıkım kararı almaları halinde İstanbul’un en değerli ofis, konut, çarşı gibi donatıları içeren bir karma projeye dönüştürülebilir.

LEVENT’İN GELİŞİMİNİN SİMGESİ

Haluk Tümay ve Ayhan Böke tarafından tasarlanan Yapı Kredi Plaza binaları, 1989 yılında Koray İnşaat tarafından, İstanbul 4. Levent'te inşa edildi. Yine 4. Levent'te bulunan Sabancı Center da iki mimar tarafından tasarlanmıştı.

Yapı Kredi Plaza projesi, İstanbul-Levent’te yapılan ve bu bölgenin iş merkezi olarak gelişmesine öncülük eden ilk modern iş merkezi olarak biliniyor. Koray İnşaat bünyesinde tasarlanıp inşa edilen ve her biri 20 katlı 3 bloktan oluşuyor.

İSRAİL PROTESTOLARINA SAHNE OLDU

Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 16 bin m2 alana sahip bloklardan biri Yayla Gıda’nın sahibi olduğu bir fon tarafından satın alındı. Hatta bu alanın 8 bin m2’lik bölümünün satışı IBM tarafından gerçekleştirildi. Diğer iki blokta Sedes Holding ve Koray İnşaat’a ait katlar bulunurken, İsrail Konsolosluğu da bu binalardan birinde yer alıyor.

Yapı Kredi Plaza, son olarak temmuz sonunda plaza önünde gerçekleştirilen İsrail protestolarına sahne olmuş ve plazada çalışanların kısa süreliğine güvenlik gerekçesiyle tahliye edilmesi gündeme gelmişti.

