Habertürk'te Rahim Ak imzasıyla yayınlanan ve Merkezi Kayıt kuruluşu Veri Analiz Platformu rakamlarına dayanan makalede yer alan ilginç notlar şöyle:
1 70-74 YAŞ ARASI
Fonlar ve diğer tüzel kişi yatırımcılar dışında gerçek kişilerden 8 ayda en başarılı yatırımcı kitlesini yaşı 70 ile 74 arasındaki yaşlı kurtlar oluşturdu. Bu kesim portföyünü 8 ayda yüzde 42 artırarak 77 milyar liraya ulaştırdı.
2 55-59 YAŞ ARASI
İkinci sırada yüzde 37 getiri ile 55-59 yaş aralığındaki yatırımcılar bulunuyor. 55-59 yaş arası yatırımcılar portföylerini 8 ayda 58,2 milyar lira artırdı.
3 65-69 YAŞ ARASI
Üçüncü ise yüzde 34 getiri ile 65-69 yaş arasındaki yatırımcılar oldu. Bu yaş grubunun yatırım yaptığı hisse senetleri değeri 8 ayda 29,1 milyar lira yükseldi.
4 ORTA YAŞ
Yaşı ileri yatırımcıların bu başarısına karşı orta yaşlıların getirisi yüzde 14 ile 27 arasında oldu.
5 25 YAŞA KADAR VE 25-34 YAŞ ARASI
25 yaşa kadar olan gençler ise yüzde 3 getiri ile yetindi. 25-34 yaş arası yatırımcıların kazancı da yüzde 12 ile 13 aralığında kaldı.
6 ÇOCUKLARIN KAZANCI ARTTI
Buna karşın daha çok ebeveynlerin çocukları için yatırım yaptıkları 0-14 yaş aralığındaki bebek ve çocukların hisse portföylerinin değeri yüzde 30 ile önemli oranda arttı.
7 EN ÇOK GENÇLER GİTTİ
Habere göre borsadan kazanç elde eden 60 yaş üstü ile birlikte 40-60 yaş aralığındaki yatırımcı sayısının da arttığı görülüyor. Sayıları en çok artan yaş aralığı 47 bin 775 ile 50-54 yaş grubu oldu. Bu grubun sayısı toplam 613 bini geçti. Buna karşın yaşı 25-29 aralığındaki gençler 8 aylık kazancı yüzde 3'te kalınca borsayı bıraktı. Bu yaş grubunun sayısı 131 binin üstünde azaldı. 20-24 yaş aralığındaki yatırımcı sayısı da 129 bin düştü.