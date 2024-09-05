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Borsada kazanan yaşlı kurtlar olmuş

Habertürk'ün haberine göre yılbaşından bu yana yüzde 33 değer kazanan borsada yılın ilk 8 ayında endeksin getirisini geçen veya ona yaklaşan kesimin (55-59 yaş grubu hariç) yaşı 65'in üstündekiler olduğunu görülüyor.

05 Eylül 2024 | 12:25
Borsada kazanan yaşlı kurtlar olmuş

Habertürk'te Rahim Ak imzasıyla yayınlanan ve Merkezi Kayıt kuruluşu Veri Analiz Platformu rakamlarına dayanan makalede yer alan ilginç notlar şöyle:

1 70-74 YAŞ ARASI

70-74 YAŞ ARASI Fonlar ve diğer tüzel kişi yatırımcılar dışında gerçek kişilerden 8 ayda en başarılı yatırımcı kitlesini yaşı 70 ile 74 arasındaki yaşlı kurtlar oluşturdu. Bu kesim portföyünü 8 ayda yüzde 42 artırarak 77 milyar liraya ulaştırdı.

2 55-59 YAŞ ARASI

55-59 YAŞ ARASI İkinci sırada yüzde 37 getiri ile 55-59 yaş aralığındaki yatırımcılar bulunuyor. 55-59 yaş arası yatırımcılar portföylerini 8 ayda 58,2 milyar lira artırdı.

3 65-69 YAŞ ARASI

65-69 YAŞ ARASI Üçüncü ise yüzde 34 getiri ile 65-69 yaş arasındaki yatırımcılar oldu. Bu yaş grubunun yatırım yaptığı hisse senetleri değeri 8 ayda 29,1 milyar lira yükseldi.

4 ORTA YAŞ

ORTA YAŞ Yaşı ileri yatırımcıların bu başarısına karşı orta yaşlıların getirisi yüzde 14 ile 27 arasında oldu.

5 25 YAŞA KADAR VE 25-34 YAŞ ARASI

25 YAŞA KADAR VE 25-34 YAŞ ARASI 25 yaşa kadar olan gençler ise yüzde 3 getiri ile yetindi. 25-34 yaş arası yatırımcıların kazancı da yüzde 12 ile 13 aralığında kaldı.

6 ÇOCUKLARIN KAZANCI ARTTI

ÇOCUKLARIN KAZANCI ARTTI Buna karşın daha çok ebeveynlerin çocukları için yatırım yaptıkları 0-14 yaş aralığındaki bebek ve çocukların hisse portföylerinin değeri yüzde 30 ile önemli oranda arttı.

7 EN ÇOK GENÇLER GİTTİ

EN ÇOK GENÇLER GİTTİ Habere göre borsadan kazanç elde eden 60 yaş üstü ile birlikte 40-60 yaş aralığındaki yatırımcı sayısının da arttığı görülüyor. Sayıları en çok artan yaş aralığı 47 bin 775 ile 50-54 yaş grubu oldu. Bu grubun sayısı toplam 613 bini geçti. Buna karşın yaşı 25-29 aralığındaki gençler 8 aylık kazancı yüzde 3'te kalınca borsayı bıraktı. Bu yaş grubunun sayısı 131 binin üstünde azaldı. 20-24 yaş aralığındaki yatırımcı sayısı da 129 bin düştü.
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