Habertürk'te Rahim Ak imzasıyla yayınlanan ve Merkezi Kayıt kuruluşu Veri Analiz Platformu rakamlarına dayanan makalede yer alan ilginç notlar şöyle:

1 70-74 YAŞ ARASI Fonlar ve diğer tüzel kişi yatırımcılar dışında gerçek kişilerden 8 ayda en başarılı yatırımcı kitlesini yaşı 70 ile 74 arasındaki yaşlı kurtlar oluşturdu. Bu kesim portföyünü 8 ayda yüzde 42 artırarak 77 milyar liraya ulaştırdı.

2 55-59 YAŞ ARASI İkinci sırada yüzde 37 getiri ile 55-59 yaş aralığındaki yatırımcılar bulunuyor. 55-59 yaş arası yatırımcılar portföylerini 8 ayda 58,2 milyar lira artırdı.

3 65-69 YAŞ ARASI Üçüncü ise yüzde 34 getiri ile 65-69 yaş arasındaki yatırımcılar oldu. Bu yaş grubunun yatırım yaptığı hisse senetleri değeri 8 ayda 29,1 milyar lira yükseldi.

4 ORTA YAŞ Yaşı ileri yatırımcıların bu başarısına karşı orta yaşlıların getirisi yüzde 14 ile 27 arasında oldu.

5 25 YAŞA KADAR VE 25-34 YAŞ ARASI 25 yaşa kadar olan gençler ise yüzde 3 getiri ile yetindi. 25-34 yaş arası yatırımcıların kazancı da yüzde 12 ile 13 aralığında kaldı.

6 ÇOCUKLARIN KAZANCI ARTTI Buna karşın daha çok ebeveynlerin çocukları için yatırım yaptıkları 0-14 yaş aralığındaki bebek ve çocukların hisse portföylerinin değeri yüzde 30 ile önemli oranda arttı.