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Girişimci kadınlara özel destekler

Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin, 8 yılda 58 bine yakın kadın girişimciyi ve 280 kadın kooperatifi e-ticaretle tanıştırdıklarını belirterek, "Kadın girişimcilerimizi daha da güçlendirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

16 Kasım 2024 | 11:52
Son Güncellenme: 16 Kasım 2024 | 11:53
Girişimci kadınlara özel destekler

Hepsiburada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile imzalanan “Türkiye’nin Girişimci Kadınları Protokolü”nün imza töreni, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla, 15 Kasım tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Protokol, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan ile Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin tarafından imzalandı.

KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK

İmza töreninde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Bakanlık olarak, Hepsiburada ile imzaladığımız Türkiye’nin Girişimci Kadınları İş Birliği Protokolü kadın girişimciliğini güçlendirmek adına kıymetli bir adım olacak” dedi. Kadın girişimcilere destek olmanın Türkiye’nin kalkınmasında önemli bir değer olduğunu belirten Göktaş. “Bu doğrultudaki 12. Kalkınma Planımız, kadınların iş dünyasına katılımlarını kolaylaştıracak somut adımları ve hedefleri içermesi açısından da kıymetli. Planda belirtilen hedefler çerçevesinde, 2028 yılı sonuna kadar kadın işgücüne katılma oranını yüzde 40,1’e, kadın istihdam oranını ise yüzde 36,2’ye yükseltmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

58 BİN KADINA ULAŞTI

Yaklaşık çeyrek asır önce Hanzade Doğan tarafından kurulan Hepsiburada’nın, bir kadın girişimcinin başarı hikayesinin en somut örneği olduğunu ifade eden Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin ise, “Biz kadınlarımızı güçlendirmek için bu yola çıktık. Bu yolda yorulmadan devam edeceğiz. 8 yılda 58 bin kadına ulaştık. 2030’a kadar e-ticaretle tanıştırdığımız girişimci kadın sayımızı 120 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Umuyorum Bakanlığımızın iş birliği ve desteğiyle, bu hedefe hep beraber daha erken ulaşacağız. Bu protokol kapsamında gerçekleştireceğimiz ortak çalışmalarla, kadın girişimcilere fırsat eşitliği sağlayacağız.” dedi.

Hepsiburada’nın teknoloji altyapısını ve 8 senedir süren “Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü” programındaki bilgi birikimlerini çok daha geniş kitlelere açmayı hedeflediklerini belirten Gökçetekin: “Bir girişim için en büyük sorun hızlı ölçeklenmedir.  Bir girişim kısıtlı imkanlarla yola çıkmış olsa da büyük ve etkili sonuçlar elde edebilir. Bu doğrultuda, tüm gücümüzle kadın girişimcilerimizin yanındayız. Girişimci kadınlarımıza, 1 milyon TL’lik satışa kadar yüzde 50’lik komisyon indirimi sağlayacağız. Ürünlerine ücretsiz fotoğraf desteği veriyoruz. Türkiye’nin en büyük bankalarından özel avantajlarla finansal kaynak temin etmelerine destek oluyoruz” şeklinde konuştu.


 

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Borsada dün geri alım yapan 9 şirket
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