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Hakan Fidan'dan Şam'da büyükelçilik sorusuna yanıt

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğinin yeniden açılması konusunda, "Şartların oluşmasına bakacağız." dedi.

10 Aralık 2024 | 16:43
Hakan Fidan'dan Şam'da büyükelçilik sorusuna yanıt

Fidan, TBMM Genel Kurulunda, TBMM, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarının 2025 yılı bütçe görüşmeleri sürerken verilen arada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İsrail'in Suriye'deki saldırganlığı konusu hatırlatılarak, ne yapmaya çalışıldığının sorulması üzerine Fidan, "Mevcut yönetimin elindeki tüm ekipmanı ve teçhizatı kullanılamaz hale getirmek istiyor." yanıtını verdi.

"Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği yeniden açılacak mı?" sorusu üzerine ise Fidan, "Şartların oluşmasına bakacağız." ifadesini kullandı. 
(Anadolu Ajansı)
 

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Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 4 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Bu hafta 6 şirkette genel kurul var
Bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket
BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse (2-6 Aralık)
6 Aralık borsada gün sonu rakamları: Gelecek hafta gündem yoğun
Yatırım araçlarında bu hafta: Zirvede borsa var
Cuma günü geri alım yapan 3 şirket (6 Aralık)
Batısöke Söke Çimento (BSOKE) bedelli tarihi belli oldu
Sinpaş GYO (SNGYO) bedelsiz tarihi belli oldu
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