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Hepsiburada'nın çoğunluk hisselerinin devri gerçekleşti

Hepsiburada, şirketin yüzde 65,4'ünü temsil eden A ve B grubu hisselerinin Kazakistan merkezli Kaspi.kz'ye devir işleminin tamamlandığını Nasdaq Borsası'na açıkladı.

29 Ocak 2025 | 15:00
Hepsiburada'nın çoğunluk hisselerinin devri gerçekleşti

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 17 Ekim 2024'de imzalanan hisse alım sözleşmesi kapsamında, hisse devrine ilişkin Rekabet Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından verilen yazılı onaylar geçen haftalarda tamamlanmıştı.

Toplam hisse devri değeri yaklaşık 1 milyar 127 milyon dolar oldu. Bu tutarın 600 milyon dolarlık kısmı, işlem kapanışında satıcılara nakit olarak ödenirken, 526,9 milyon dolarlık ertelenmiş nakit ödeme ise kapanış tarihinden itibaren 6 ay içinde tamamlanacak.

Yapılan anlaşma doğrultusunda Hepsiburada ve Kaspi.kz, bağımsız marka kimliklerini ve operasyonel yapılarını koruyarak faaliyet göstermeye devam edecek.

Hisse devrinin tamamlanmasının ardından, Hepsiburada Olağanüstü Genel Kurulu 31 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Hepsiburada'nın yeni yönetim kurulunun da belirleneceği genel kurul toplantısında, gündemde yer alan diğer maddeler ile Kaspi.kz temsilcileri Mikheil Lomtadze, Tengiz Mosidze, Yuri Didenko, Pavel Mironov ve Sandro Berdzenishvili'nin Hepsiburada Yönetim Kurulu'na girmesi karara bağlanacak. AA

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