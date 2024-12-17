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HGS'ye siber saldırıda yeni gelişme

Jandarma Genel Komutanlığı, Hızlı Geçiş Sistemine yönelik siber saldırı iddialarına ilişkin "bilişim sistemlerine yetkisiz erişim ile milli ve dini değerlere hakaret" suçlarını işlediği değerlendirilen 2 şüpheliden 1'inin tutuklandığını bildirdi.

17 Aralık 2024 | 04:24
HGS'ye siber saldırıda yeni gelişme

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, MİT ve BTK/USOM işbirliğiyle, Denizli ve Mersin İl Jandarma Komutanlıklarınca operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonlarda, geçen günlerde gündeme gelen HGS'ye yönelik siber saldırı iddialarına ilişkin "bilişim sistemlerine yetkisiz erişim ile milli ve dini değerlere hakaret" suçlarını işlediği değerlendirilen 2 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Yakalanan şüphelilerin 1'i sevk edildiği mahkemece tutuklanmış olup diğer şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Jandarma Genel Komutanlığı olarak dijital suçlarla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

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İLERİ
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