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Hitay Vakfı Sanat Yarışması başvuruları başladı

Görsel sanatlar alanındaki güncel çalışmalar için alan açmak ve üniversiteli öğrencilere destek olmak amacıyla Hitay Vakfı tarafından düzenlenen Hitay Vakfı Sanat Yarışması’na başvurular 1 Şubat’ta başladı.

05 Şubat 2025 | 16:56
Son Güncellenme: 05 Şubat 2025 | 16:56
Hitay Vakfı Sanat Yarışması başvuruları başladı

Görsel sanatlar alanındaki güncel çalışmalar için alan açmak ve üniversiteli öğrencilere destek olmak amacıyla Hitay Vakfı tarafından düzenlenen Hitay Vakfı Sanat Yarışması’na başvurular 1 Şubat’ta başladı. 1 Şubat – 14 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek başvurular, jüri tarafından değerlendirilecek. Ardından seçilen 10 portfolyo sahibi, 14 Haziran – 14 Eylül 2025 tarihleri arasında Berlin’de gerçekleştirilecek olan 13. Berlin Bienali’ne 1 haftalık bir keşif programına gönderilerek; Berlin sanat dünyası, bienal ve gerçekleşecek olan sergiyi izleme fırsatı bulacak. Bu gezi bursunu kazanan isimler 21 Mart tarihinde duyurulacak.

Hitay Vakfı Kurucu Başkanı Emin Hitay’ın özel girişimi ile başlayan, 12 yıldır resim, heykel, fotoğraf gibi bölümlerden sanat öğrencileri arasında düzenlenen yarışmayla, her yıl 4 öğrencinin Art Basel ve Venedik Bienali’ne gitmelerine destek veriliyor. 2013 yılından bu yana 8 kez Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ile düzenlenen Hitay Vakfı Sanat Yarışması, geçtiğimiz yıl ilk kez Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile programlandı. 7 Kasım-22 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleşen son yarışmada, 60. Venedik Bienali Gezisi’ne katılım bursu kazanan Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri belirlendi. Şimdiye kadar tüm yarışmalar sonucunda 31 öğrencinin uluslararası sanat alanında yer alan alternatif projeleri deneyimlemelerine ve kişisel üretimlerine yepyeni vizyonlar eklemelerine destek olundu. 2025 yılı itibariyle ise yarışma, büyüyerek tüm Türkiye’ye ve öğrencilere sesleniyor.

Hitay Vakfı, eğitim, sanat ve kültür destekleri ile birlikte eğitim alanında 2023'te gerçekleştirdiği 20 projeyle, çoğunluğu depremzede ve öğrenci olan 1000’den fazla kişinin hayatına dokundu ve 300'den fazla öğrenciye burs desteği sağladı. Vakfın iş birliği yaptığı kurumlar arasında İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV), Teknolojide Kadın Derneği, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Biriz Derneği, Kabataş Erkek Liseliler Derneği bulunuyor.

Jüri Üyeleri:
Emin Hitay (Hitay Vakfı Kurucu Başkanı)
Melike Bayık (Hitay Vakfı Sanat Danışmanı)
Prof. Dr. Ferhat Kamil Satıcı 
Prof. Dr. Melike Taşçıoğlu Vaughan 
Prof. Emre İkizler 
Doç. Dr. Caner Şengünalp 
Doç. Handan Dayı 
Dr. Öğr. Üyesi Can Aytekin 
Dr. Öğr. Üyesi Kemal Yıldız 
Dr. Öğr. Üyesi Uğur Özen 
Dr. Dilek Karaaziz Şener 
Öğr. Gör. Gülcan Şenyuvalı Demirtaş
 

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