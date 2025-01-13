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Hobi için 1 inekle başlamıştı

Nevşehir'de organik süt temini için 1 inekle hayvancılığa başlayan 4 çocuk annesi Songül Karataş, "Amacımız çiftlik değildi, hobi olarak yapmaktı ama bu seviyeye geldik. 7 yıl önce bir hayvanla başlamıştık, şimdi 780 büyükbaş hayvanımız var." dedi.

13 Ocak 2025 | 01:17
Son Güncellenme: 13 Ocak 2025 | 02:05
Hobi için 1 inekle başlamıştı

Nevşehir'de 7 yıl önce ailesine organik süt temin etmek için hobi olarak bir inekle büyükbaş hayvancılığa başlayan 61 yaşındaki Songül Karataş, kurduğu çiftlikte hayvan sayısını 780'e çıkarttı. İşte anlattıkları:
 

1 BAĞ EVİNE 1 İNEK ALDI

BAĞ EVİNE 1 İNEK ALDI Merkeze bağlı Uçhisar beldesindeki bağ evine bir inek alarak hayvancılığa başlayan 4 çocuk annesi Karataş, eşinin de desteğiyle her geçen gün kendini geliştirdi, seminerlere katıldı ve internetten araştırmalar yaptı.

2 ÖZ SERMAYE İLE ÇİFTLİK KURDU

ÖZ SERMAYE İLE ÇİFTLİK KURDU Edindiği tecrübeyi fırsata dönüştüren Karataş, geçen yıl Sulusaray beldesinde öz sermayeyle çiftlik kurdu. Çiftliğinde 6 kişiyi istihdam eden Karataş, ürettiği et ve sütü Nevşehir'in yanı sıra çevre illere pazarlıyor. Girişimci Songül Karataş, AA muhabirine, birkaç litre süt temin edebilme arzusuyla aldığı ineğin hayatını değiştiren sürecin ilk adımı olabileceğini tahmin bile etmediğini söyledi.

3 İLK BAŞTA AMACIMIZ ÇİFTLİK DEĞİLDİ

İLK BAŞTA AMACIMIZ ÇİFTLİK DEĞİLDİ Azmi ve çalışkanlığıyla yıllar içinde işletmesini büyüttüğünü anlatan Karataş, şöyle konuştu: "Hobi olarak başladık, sonra birkaç hayvan daha aldık. Baktık ki hayvanları seviyoruz, büyütmeye karar verdik, bu çiftliği kurduk. Amacımız çiftlik değildi, hobi olarak yapmaktı ama bu seviyeye geldik. 7 yıl önce bir hayvanla başlamıştık, şimdi 780 büyükbaş hayvanımız var. Bu işe ilk giriştiğimde 'canlı hayvanla uğraşılır mı' diyenler oldu ama yılmadık. Hayvanlarımızla gece gündüz ilgilendik. Bakımını personelimiz yapıyor ama gerektiğinde biz de yapıyoruz. Çalışanları, hayvanların suyu, yemi ve kilolarına uygun şekilde ilgilenmeleri için yönlendiriyorum. Talebe göre Nevşehir ve il dışına ürün gönderiyoruz. İleriye yönelik daha da büyütmeyi düşünüyoruz ama çocuklarımız yapmadığı için biz de ancak bu kadarına yetişebiliyoruz. İşi severek yapmak lazım."

4 EŞİMİN SAYESİNDE OLDU

EŞİMİN SAYESİNDE OLDU Hüsamettin Karataş ise girişimci eşine maddi ve manevi anlamda destek olduğunu ancak çiftliğin bu hale gelmesindeki yegane emeğin Songül Karataş'a ait olduğunu söyledi. Eşiyle hayvancılıkla ilgili eğitim ve seminerlere katıldıklarını, bu süreçte kendisinin de yanında olduğunu belirten Karataş, "Önce öğrenme aşamasındaydık. Doğumundan kesimine, proteini, enerjisi, kilosuna göre ne yiyeceğini öğrendikten sonra kurumsallaşmaya gittik. Hanıma da desteğim sonsuz, en büyük çabayı o sarf etti. Bu çiftliğin bu hale gelmesi eşimin emeği sayesindedir. Devletimizin bize her aşamada desteği oldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile entegre çalışarak hayvan bakımıyla ilgili teknik bilgileri öğrendik." diye konuştu.
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