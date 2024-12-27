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İçki ve sigaraya yeni yıl zammı yolda

2025'e girilmesiyle sigara ve alkole büyük zam gelecek. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, 3 Ocak tarihinden itibaren sigara ve alkole gelecek zammı duyurdu.

27 Aralık 2024 | 14:02
İçki ve sigaraya yeni yıl zammı yolda

Sigara ve alkole yeni yıl zammı geliyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş zam için 3 Ocak tarihini işaret etti. Aybaş, zammın detaylarını açıkladı.

ALKOLE YÜZDE 30 ZAM 
Alkollü içkilerde maktu ÖTV oranının yüzde 8'den yüzde 12,5'e çıkarıldığını belirten Aybaş, bu değişikliğin alkol fiyatlarına yüzde 30 zam olarak yansıyacağını ifade etti. Zamların vatandaşı sahte alkole itebileceğini vurgulayan Aybaş, "Vatandaşları daha fazla kaçağa iteceğinden endişeliyiz" dedi.

FİRMALAR SEVKİYATLARI DURDURDU 
Yeni ÖTV düzenlemesi öncesinde firmaların sevkiyatlarını durdurduğuna dikkat çeken Aybaş, "Firmalar şu anda kısıtlı mal veriyor ve yeni zam oranlarını hesaplıyorlar. Daha önce alkollü içkilerde yüzde 20 ila 28 arasında bir zam bekliyorduk, ancak bu oran yüzde 30’a çıkacak" dedi.

SİGARAYA 5 İLA 10 LİRA ZAM 
Sigara zammıyla ilgili de bilgi veren Aybaş, 3 Ocak itibarıyla paket başına 5 ila 10 lira arasında bir artış beklendiğini söyledi. Aybaş şu anda sigara tedariğin kısıtlı olduğunu vurguladı. 

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