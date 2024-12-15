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Iğdır'da manda sayısı geçen yıla oranla yüzde 80 arttı

Iğdır'da manda sayısı, kadın girişimcilerin de desteğiyle geçen yıla göre yüzde 80 arttı.

15 Aralık 2024 | 12:26
Son Güncellenme: 17 Aralık 2024 | 03:09
Iğdır'da manda sayısı geçen yıla oranla yüzde 80 arttı

Sahip olduğu coğrafi olanakları ve iklim yapısıyla birçok sebze ve meyve türünün yetiştirildiği Iğdır, tarımda olduğu gibi hayvancılıkta da öne çıkıyor. Kentte 93 bin büyükbaş, 1 milyon 72 bin ise küçükbaş hayvan bulunuyor. Son zamanlarda artan taleple yöredeki üreticiler, manda yetiştiriciliği ve manda sütü ürünleriyle gelir elde ediyor. İşte paylaşılan bilgiler ve bir üreticinin anlattıkları...

1 Kadın girişimci desteğiyle...

Kadın girişimci desteğiyle... Kentte özellikle Tarım ve Orman Bakanlığının destekleri, kadın girişimcilerin de katkısıyla geçen yıl 700 olan manda sayısı bu yıl 1261'e yükseldi.

2 İlgi artıyor

İlgi artıyor Iğdır Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, AA muhabirine, şehirde manda üreticiliğine her geçen gün ilginin arttığını söyledi. Üreticilerin manda ürünlerini iyi fiyatlara satarak önemli gelir elde ettiklerinin altını çizen Tingiş, "2023 yılında 700 civarında olan manda sayımız, 2024 yılı içerisinde 1261'e ulaşmıştır. Üreticilerimiz manda sütünden yoğurt, kaymak, yağ üretimi yapmakta. Mandanın sütü çok değerli. Üreticilerimiz verimli olarak üretimini yapıyor, katma değeri yüksek bir şekilde paralarını kazanıyorlar. Üreticilerimiz üretsinler, biz yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.

3 Hedef sayıyı daha da artırmak

Hedef sayıyı daha da artırmak Bakanlık olarak çeşitli destekler verdiklerini belirten Tingiş, "İlimizdeki manda sayısını 2025 yılı içerisinde 1500'ün üzerine çıkarma gibi bir planımız var. Projelerimizi yürütüyoruz, üreticilerimizle altyapılarını kurmaya çalışıyoruz. İlerleyen zamanlarda ise 1750 ve 2 bin manda sayısına ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

4 Aile bütçesine destek

Aile bütçesine destek Üreticilerden Nurcan Kalem de manda yetiştiriciliği yaparak ailesine katkı sağladığını anlattı.

5 23 mandamız var

23 mandamız var Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı" kapsamında işlerini geliştirip daha güzel bir ahır yapmayı düşündüğünü dile getiren Kalem "Manda sütüyle kaymak, peynir, tereyağı başta olmak üzere süt ile ilgili ne varsa hepsini üretebiliyorum. Daha önce 5 mandamız vardı, şu an 17 yavrusuyla beraber 23 mandamız var." dedi.
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Martı GYO (MRGYO) bedelsiz tarihi belli oldu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (14.12.2024)
Borsada bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
Yatırım araçlarında bu hafta: Hangisi kazandırdı?
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