İhracatçılardan Ekonomist Dergisi'ne ödül

‘Lezzeti Dünyaya Taşıyanlar - İHBİR 2023 İhracat Öncüleri Ödül Töreni’, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde (TİM) düzenlendi. Ödül törenine; TİM Başkanı Mustafa Gültepe ile birlikte ihracatçı birlikleri başkanları ve firma temsilcileri de yoğun bir katılım gösterdi. Törende Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz, İhracatın Öncü Kalemleri Ödülü'ne layık görüldü.

İHRACATTA AMERİKA'YI ODAĞINA ALDI

Geçtiğimiz yılı 3,6 milyar dolar ihracatla tamamlayan İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), bu yılın sonunda 4 milyar dolara ulaşacak. Özellikle yüksek katma değerli işlenmiş gıda ürünleri ihracatına odaklandıklarını vurgulayan İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı; sektör genelinde ton başına ihracat değeri 850 dolar iken, İHBİR’in ton başına 1580 dolarlık bir ortalama yakaladığını ifade etti. Taycı, sektör olarak Amerika kıtasını mercek altına aldıklarını ve bu kıtaya olan ihracatın her yıl düzenli bir şekilde ve hızla artmaya devam ettiğini kaydetti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de Türkiye’nin küresel hububat ihracatından yüzde 1,3 pay aldığını belirterek, “İhracatçı firma sayımızın 7 bini aşması, sektördeki dinamizmimizi net bir şekilde gösteriyor. 2023’te ilk bin ihracatçı listemizde, hububat sektörümüzden 84 firmamızın yer aldığının da altını çizmek istiyorum” diye konuştu.

'TARIM VE HUBUBAT KONUSUNA STRATEJİK YAKLAŞMALIYIZ'

Dünyada gıda ürünlerinin stratejik öneminin her geçen yıl daha da arttığına işaret eden TİM Başkanı Mustafa Gültepe; Türkiye’nin bu konuda şanslı ülkelerden biri olduğunu söyledi. Anadolu’da ve Trakya’da dünyanın en kaliteli hububat ürünlerinin yetiştirildiğini ifade eden Gültepe, “Hububat, bir ekonomik değer olmanın yanında ülkemizin lezzetlerinin dünyaya tanıtılmasında da önemli bir rol üstleniyor. Sektörümüz, son 5 yılda 47 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Küresel hububat ihracatından da yüzde 1,3 pay alıyoruz. İhracatçı firma sayımızın 7 bini aşması, sektördeki dinamizmimizi net bir şekilde gösteriyor. 2023’te ilk bin ihracatçı listemizde, hububat sektörümüzden 84 firmamızın yer aldığının da altını çizmek istiyorum.” dedi. Türkiye’nin tarım ve hububat konusuna stratejik olarak yaklaşması gerektiğini vurgulayan Gültepe; “Her şeyden önce devlet ve özel sektör el ele vermeli ve geniş tarım arazilerimizi çok daha verimli hale getirebilmeliyiz. Bilimin, teknolojinin, yapay zekanın imkânlarını kullanmalıyız. Hollanda gibi dünyadaki başarılı modelleri inceleyip, Türkiye koşullarına uyarlayabilmeliyiz. TİM olarak biz de her konuda sektörümüze destek vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

200 ÜLKEYE 4 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

2021 yılında 9,1 milyar dolar olan sektör ihracatının, 2022 yılında yüzde 25,4 artışla 11,5 milyar dolara ulaştığını belirten Kazım Taycı; 2023 yılında ise bu rakamın yüzde 8 artışla 12,5 milyar dolara ulaştığını söyledi. İHBİR’in katkısına da dikkat çeken Taycı, “2023 yılında İHBİR ailesi olarak 3,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik ve 200’ün üzerinde ülkeye ulaştık. 2024 yılını ise 4 milyar dolarlık ihracatla kapatmayı hedefliyoruz” dedi. İHBİR’in özellikle yüksek katma değerli işlenmiş gıda ürünleri ihracatına odaklandığını vurgulayan Kazım Taycı; sektör genelinde ton başına ihracat değeri 850 dolar iken, İHBİR’in ton başına 1580 dolarlık bir ortalama ton başına ihracat değeri yakaladığını ifade etti. “Katma değerli ihracat yapıyor olmamız, Türk gıda sektörünün gücünü ve potansiyelini ortaya koyuyor” diyen Kazım Taycı, bu başarının sürdürülebilir olması için uluslararası alanda düzenlenen fuar ve organizasyonların önemine değinerek, Meksika ve Kolombiya gibi zor ve uzak pazarlarda gerçekleştirilen fuarların ihracata önemli katkılar sağladığını belirtti.

'SEKTÖR GENİŞ BİR COĞRAFYAYA YAYILDI'

Ticaret Bakanlığı ile koordineli düzenlenen alım heyetleri ve tanıtım faaliyetleri sayesinde sektörün daha geniş coğrafyalara yayıldığını belirten Taycı, ayrıca Amerika pazarına yönelik çalışmaların yoğunlaştığını şu sözlerle ifade etti: “Sektör olarak Amerika kıtasını merceğimize aldık. Bu kıtaya olan ihracatımız her yıl düzenli ve hızla artmaya devam ediyor. Sweets & Snacks fuarından sonra ABD’de ikinci fuarımızı da alarak, ilk kez bu sene Miami’de bir Milli Katılım organizasyonu gerçekleştirdik. Avrupa’daki ve Asya’daki kişi başına tüketim ile ABD’deki kişi başı gıda tüketimi arasında yaklaşık 4 katı bir fark var. Bu nedenle buraya olan ihracatımızı her yıl artırmayı hedefliyoruz.”

Türk gıda sektörünü global zirveye taşımak için var güçleriyle çalışmaya devam etiklerini anlatan Kazım Taycı; Amerika, Asya ve Latin Amerika pazarlarında daha güçlü bir varlık göstermeyi hedeflediklerinin altını çizdi. Taycı, ayrıca UR-GE ekibi ile birlikte ocak ayında Orta Doğu bölgesine yönelik bir alım heyeti düzenleyip, akabinde mayıs ve haziran aylarında uzak ülkelere yönelik 2 stantla bir fuara katılacaklarını kaydetti.

KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK

İHBİR’in kadın girişimcileri desteklemek için başlattığı “İhracata Değer Katan Kadınlar Platformu” hakkında da bilgi veren Taycı, kadınların ihracatta daha aktif bir rol alması için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Bu kapsamda ihracata ilk adımını atan kadın girişimciler ile iş dünyasının başarılı kadın girişimcilerinin bilgi ve deneyimlerini paylaştığı “İhracata Değer Katan Kadınlar Platformu” panelini gerçekleştirdiklerini kaydeden Taycı, “Bir taraftan da pek çok uluslararası fuara birlikte katılarak, ihracat yapmalarına büyük bir mutlulukla şahit olduk. İHBİR olarak, kadın girişimcilerimizi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Ayrıca genç yeteneklerin sektöre kazandırılması adına Yıldız Teknik Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi ile protokol imzalandığını ve İHBİR Teknik Eğitim ve stajyer öğrenci programını hayata geçirdiklerini ifade eden Taycı, bu okullarda gıda, kimya, ziraat ve makina mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrenciler için uygulamalı staj yapma imkanı sunduklarını vurguladı. Kazım Taycı, bu ve benzeri eğitim programlarının 2025 yılında da süreceğini kaydetti.

