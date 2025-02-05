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İhracatta tüm zamanların rekoru kırıldı: En çok mücevher alan 5 ülke

Mücevher sektörü, 1 milyar 163 milyon 994 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirdi. Sektörün ocakta gerçekleştirdiği ihracatın, 2024'ün toplam dış satımının yüzde 16'sına denk geldiği hesaplandı.

05 Şubat 2025 | 13:09
İhracatta tüm zamanların rekoru kırıldı: En çok mücevher alan 5 ülke

Türkiye'nin mücevher ihracatı geçen ay önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2,5 katına çıkarak, 1 milyar 163 milyon 994 bin dolar oldu.

Küresel ekonomide belirsizliklerin yön belirleyici olduğu bu dönemde, Türkiye'nin mücevher ihracatındaki artış dikkati çekti.

Dünya genelinde devam eden resesyon-enflasyon ikileminin, özellikle lüks tüketime olan talebi olumsuz etkileyebileceğine yönelik tahminleri öne çıkarmasına karşın, Türk mücevher sektörünün ihracattaki ivmesi tam gaz devam etti.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, ülkenin ihracatı ocakta önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artarak 21 milyar 164 milyon 177 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Mücevher ihracatı ise söz konusu dönemde 2024 Ocak'a göre yüzde 148,5 artış göstererek 1 milyar 163 milyon 994 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ocak ayı rakamına ulaştı.

Sektör, geçen yıl ocakta 468,3 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirmişti.

Öte yandan, mücevher sektörünün ocakta gerçekleştirdiği ihracatın, sektörün 2024'teki toplam dış satımının yüzde 16'sına denk geldiği hesaplandı.

Geçen yılın tamamında sektörün dış satımı 7 milyar 458 milyon 367 bin dolar olarak kaydedilmişti.

TOPLAM İHRACATTAN YÜZDE 5,5 PAY ALDI

Ocakta mücevher sektörü ihracatının, toplam ihracattaki payı yüzde 5,5 olarak hesaplandı.

Mücevher sektörünün alt mal grubu olarak ihracat rakamlarına bakıldığında, 904,5 milyon dolarlık altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası, 211,7 milyon dolarlık işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın, 29,5 milyon dolarlık gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası, 13 milyon dolarlık işlenmemiş veya yarı işlenmiş gümüş, 1,9 milyon dolarlık kıymetli metallerin veya kıymetli metalle kaplama metallerin döküntü artıkları, 544,4 bin dolarlık kültür incileri, kıymetli ve yarı kıymetli taşlar ve bunlardan mamul, 968,8 bin dolarlık kıymetli metallerle kaplanmış saatler, aksam ve parçalar, 1,1 milyon dolarlık taklit mücevherci eşyası, 520,3 bin dolarlık işlenmemiş veya yarı işlenmiş diğer kıymetli metaller, 186,8 bin dolarlık kıymetli metallerden mamul diğer eşya ihracatı yapıldı.

EN FAZLA İHRACAT BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NE

Mücevher sektöründe en fazla ihracat 607,8 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapılırken, bu ülkeyi 126,6 milyon dolarla İsviçre, 97 milyon dolarla ABD, 50,8 milyon dolarla Hong Kong, 38,1 milyon dolarla Kırgızistan takip etti.

Değer bazında ihracat artışında Birleşik Arap Emirlikleri zirvede yer aldı. Ocakta mücevher sektörünün ülkeye dış satımı 503,1 milyon dolar arttı. İhracat artışında BAE'yi 107,2 milyon dolarla İsviçre, 48,3 milyon dolarla ABD, 32,5 milyon dolarla Kırgızistan, 25,6 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi.

Mücevher sektörü, Birleşik Krallık'a 30,6 milyon dolar ihracat yaptı.

EN FAZLA İHRACAT İSTANBUL'DAN

İl bazında bakıldığında, ocakta mücevher sektöründe en fazla ihracat 888,8 milyon dolarla İstanbul'dan gerçekleştirildi.

Aynı dönemde, Çorum'dan 271,9 milyon dolar, Ankara'dan 1,8 milyon dolar, İzmir'den 817 bin dolar, Kahramanmaraş'tan 262 bin dolar ve Adana'dan 143 bin dolar mücevher ihracatı yapıldı.

Sektörün ocak ayında ülkelere gerçekleştirdiği ihracat miktarları (bin dolar) ve geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları (yüzde) şöyle:

 1 OCAK - 31 OCAK (bin dolar)
ÜLKE20242025DEĞİŞİM
BAE104.741,42607.823,10%480,3
İSVİÇRE19.346,30126.596,14%554,4
ABD48.738,0497.046,36%99,1
HONG KONG47.991,3250.769,82%5,8
KIRGIZİSTAN5.629,0838.111,55%577,0
BİRLEŞİK KRALLIK4.922,4830.559,58%520,8
MEKSİKA26.085,0525.088,41-%3,8
LİBYA9.636,5618.073,34%87,5
IRAK64.268,7115.871,69-%75,3
HOLLANDA2.947,0815.334,36%420,3

 

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